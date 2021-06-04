«Россети», КамАЗ и «Росатом» договорились о разработке электротранспорта

ПАО «Россети», ПАО «КамАЗ» и госкорпорация «Росатом» в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение по совместным разработкам, производству и сервисному обслуживанию электортранспорта для регионов.

Согласно информации пресс-службы «Росатома», в проекте примет участие разработчик и производитель отечественных аккумуляторных батарей для электротранспорта, компания «РЭНЕРА». При этом, как подчеркнули в госкорпорации, создание российского производства аккумуляторных батарей для электробусов и электромобилей – приоритетное направление новых бизнесов «Росатома», передаёт РИА Новости.

«Объединение наших усилий – важный шаг на пути развития отечественного электротранспорта, – заявил заместитель генерального директора корпорации Кирилл Комаров. – Это очень перспективный и ёмкий рынок. И здесь представляется важным сделать переход на экологически чистую технику удобным и доступным для всех регионов страны».

В свою очередь глава КАМАЗа Сергей Когогин отметил, что производство транспорта на электротяге широкого модельного ряда является одним из стратегических направлений развития компании.

«Мы рады объединить наши усилия с технологическими лидерами России, а наша общая цель – расширение применения экологически чистого транспорта на территории страны, а также организация удобной и доступной зарядной инфраструктуры для этих электроавтомобилей», – сказал он.

По словам заместитель генерального директора «Россетей» по цифровой трансформации Константина Михайлика, для «Россетей» это новые задачи и возможности, которые связаны с развитием зарядной инфраструктуры.

«Мы верим, что подписанное соглашение с лидерами в производстве электротранспорта и его комплектующих позволит масштабировать этот опыт», – резюмировал он.