Эксперты рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ

Россиянам не стоит спешить с продажей долларов после объявленной дедолларизации Фонда национального благосостояния (ФНБ), считают опрошенные РИА «Новости» эксперты.

Статья по теме: Минфин прощается с долларом. ФНБ в течение месяца сбросит все долларовые активы

Ранее министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума заявил о решении Минфина за месяц изменить структуру ФНБ, когда доля долларов сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%. Также было объявлено, что в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.

Россиянам, получающим зарплату в рублях, лучше 30-40% денег держать в валюте и валютных активах, рассказал агентству инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов»,.— считает эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

Также оставаться «с долларами, у кого они есть» рекомендует глава департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников. Специалист пояснил, что в условиях инфляции растет потребительская активность населения, в частности, наблюдается повышенный спрос на квартиры и машины, что ослабляет рубль и еще больше наращивает инфляцию. В этой связи сбережения лучше держать в валюте.

Глава отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко, уверен, что заявление о сокращении долларовой части ФНБ, оказывает, скорее, психологическое влияние на рынок.

«Если регулятор начнет менять валютную структуру ЗВР, ему будет достаточно купить на доллары другую зарубежную валюту. Такие операции не коснутся рубля», — считает аналитик

Также уверен в безопасности валютных вкладов и начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко. Он заверил, что даже в случае самого «жесткого» сценария, — отключения от SWIFT, вкладчики свои деньги все равно получат.