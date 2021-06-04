Российская теннисистка задержана в Париже по подозрению в сдаче матча на «Ролан Гаррос»

В Париже задержана российская теннисистка Яна Сизикова. Нашу спортсменку подозревают в участии в договорном матче на Открытом чемпионате Франции, передаёт Le Parisien.

По данным издания, которое ссылается на свои источники, Сизикову задержали вечером 3 июня, когда она выходила с сеанса массажа после окончания матча на турнире «Ролан Гаррос». Кроме того, в гостином номере теннисистки прошли обыски.

3 июня Сизикова и её напарница Екатерина Александрова проиграли в парном разряде австралийкам Сторм Сандерс и Айле Томлянович. Однако фигуранткой расследования теннисной антикоррупционной организации и французской полиции наша спортсмена стала ещё в 2020 году.

Правоохранители считают, что встреча, в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту из Румынии, имела договорной характер. Под подозрение попал один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда наша теннисистка допустила две двойные ошибки. При на победу румынок в этом гейме были поставлены крупные суммы сразу в нескольких странах через парижские игорные заведения.

Российское консульство уже подтвердило задержание Сизиковой в Париже. Она пока задержана на 72 часа, после чего ей изберут меру пресечения, сообщает телеграм-канал «Мутко против». В свою очередь вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко заявил, у него нет конкретной информации от первоисточников.

«Насколько мы понимаем, расследование ведётся французскими правоохранительными органами. Никаких документов нет. Скорее всего, это продолжение истории, которая началась в прошлом году», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».