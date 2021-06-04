Курс доллара: рубль пробил важную отметку

Курс доллара снизился в ходе торгов в пятницу. Рубль пробил психологическую отметку, которую не мог преодолеть с начала мая. Доллар США начал торги на уровне 73.20 , в то время как евро начал торги на 88.79 . К 17:00 американский доллар откатился, дойдя до отметки 72.88 рубля, евро при этом поднялся до 88.78 рубля. В то же время индекс DXY с 89.92 пункта поднялся до 90.49 пункта.

«На старте сессии рубль испытал кратковременную просадку, но вскоре перешел к умеренному укреплению благодаря улучшению внешнего фона. В начале дня глобальные площадки и нефтяные цены снижались, но утром перешли к активному восстановлению. Сдерживать более активный рост рубля сегодня может фактор пятницы. Многие инвесторы предпочитают уходить на выходные в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни»,-комментирует рынок аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Негативом для всех рисковых активов остается угроза скорого ужесточения монетарной политики ФРС, увеличившаяся на фоне заявлений чиновников регулятора и сильной статистики по экономике США. Поэтому сегодня оказать серьезное влияние на мировые биржи способны данные по рынку труда США (15:30 МСК), а также другие экономические показатели (17:00 МСК)»,-отмечает он ключевые события.

Учитывая внешний фон можно ожидать краткосрочного движения рубля вдиапазоне 72.9 — 73.4 в паре с долларом и 88.5 — 89 в паре с евро.

