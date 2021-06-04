С 5 июня ЕС закрывает свое воздушное пространство для белорусской авиации

Совета Европейского союза заявил, что в ночь с пятницы на субботу полностью закрывает свое воздушное пространство для белорусской авиации, сообщает Euronews. С полуночи по Брюсселю самолеты белорусских авиакомпаний не смогут пролетать над государствам ЕС и совершать посадки в европейских аэропортах, а авиакомпаниям ЕС запрещены полеты через белорусское воздушное пространство.

24 мая на саммите глав государств ЕС было принято решение об отказе о закрытии европейского воздушного пространства для белорусской авиации и отказе от белорусского воздушного пространства для европейской авиации.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.