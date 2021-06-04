«Сибур» готовится к долгожданному IPO

Основной акционер «Сибура» Леонид Михельсон вновь подтвердил планы компании провести размещение акций на открытом рынке. Более того, он обозначил примерные сроки IPO — 2022 год. Как передает ТАСС со ссылкой на слова миллиардера, произнесенные в кулуарах ПМЭФ, ждать размещения в текущем году вряд ли стоит, но в следующем это вполне реально.

Ранее глава «Сибура» Дмитрий Конов отмечал, что компания ждет оптимальной рыночной конъюнктуры для проведения публичного размещения. Ждет, надо сказать, уже довольно долго: возможность проведения IPO «Сибуром» обсуждается с 2007 года. В 2018 году основной акционер компании назвал оптимальной для размещения долю в размере 15%, но уже в 2019 Михельсон заявлял, что считает ситуацию на рынках не подходящей для размещения. Сейчас предполагается, что в случае выхода на открытый рынок компания будет торговаться на Московской бирже.

Скорее всего, до конца 2021 года «Сибур» действительно не выйдет на IPO, а будет дожидаться для этого более благоприятных и выгодных условий, полагает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Предметные разговоры про IPO холдинга ведутся с 2018 года, но из-за падения интереса международных инвесторов, вызванного ухудшением геополитической ситуации, а потом и из-за пандемии, процесс был приостановлен.