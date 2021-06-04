«Сибур» готовится к долгожданному IPO

Основной акционер «Сибура» Леонид Михельсон вновь подтвердил планы компании провести размещение акций на открытом рынке. Более того, он обозначил примерные сроки IPO — 2022 год. Как передает ТАСС со ссылкой на слова миллиардера, произнесенные в кулуарах ПМЭФ, ждать размещения в текущем году вряд ли стоит, но в следующем это вполне реально.
Ранее глава «Сибура» Дмитрий Конов отмечал, что компания ждет оптимальной рыночной конъюнктуры для проведения публичного размещения. Ждет, надо сказать, уже довольно долго: возможность проведения IPO «Сибуром» обсуждается с 2007 года. В 2018 году основной акционер компании назвал оптимальной для размещения долю в размере 15%, но уже в 2019 Михельсон заявлял, что считает ситуацию на рынках не подходящей для размещения. Сейчас предполагается, что в случае выхода на открытый рынок компания будет торговаться на Московской бирже.
Скорее всего, до конца 2021 года «Сибур» действительно не выйдет на IPO, а будет дожидаться для этого более благоприятных и выгодных условий, полагает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Предметные разговоры про IPO холдинга ведутся с 2018 года, но из-за падения интереса международных инвесторов, вызванного ухудшением геополитической ситуации, а потом и из-за пандемии, процесс был приостановлен.
Сейчас постепенно спрос на продукцию компании растет, и одним факторов, стимулирующих этот процесс, является быстрое восстановление экономики Китая, отмечает эксперт. К 2024 году ожидается открытие Амурского газохимического комплекса мощностью 1,5 млн тонн полиэтилена ежегодно, который «Сибур» строит как раз на границе с Китаем — возможно, именно это станет сигналом к проведению IPO.
Кроме того, добавляет Тарасова, в сентябре 2021 года ожидается сделка по приобретению «Сибуром» 51% акций группы ТАИФ, что также укрепит положение компании на рынке и даст дополнительные возможности к диверсификации бизнеса. В итоге, в случае проведения IPO акции «Сибура» вполне могут стать если не новой «голубой фишкой», то объектом серьезного интереса для инвесторов всех уровней, от институциональных до частных. Конечно, воздействия санкционных рисков и определённого застоя в нефтехимической отрасли на рост котировок исключать нельзя, но, скорее всего, оно будет проявляться в долгосрочной перспективе и непосредственно на IPO повлиять не сможет, считает эксперт.
Управляющий партнёр Advice Finance Константин Кузнецов, в свою очередь, отмечает: самое удачное для компаний время выходить на фондовый рынок складывается во время «бычьего цикла». Сейчас со стопроцентной уверенностью сказать, что рынок носит именно такой характер, сложно — сказывается не только влияние пандемии, но и различные геополитические факторы. Следует, впрочем, обратить внимание на то, что поскольку по статистике российских компаний на IPO выходят единицы, у инвесторов, к таким размещениями повышенный интерес, что, конечно, плюс. Однако статистика успешных размещений ещё меньше, и это накладывает отпечаток на спрос, уровень ажиотажа и ожидания по бумаге.
Решение сообщить о планах, но отложить публичное размещение — хорошее решение, уверен Кузнецов. Теперь за компанией можно понаблюдать — при позитивной динамике это будет формировать спрос на бумаги — и рассчитать справедливую оценку компании.