Силовики получат «пистолет последнего шанса»

На днях произошло событие, которое смело можно назвать сменой эпох. На этот раз — в сфере российских вооружений. Пистолет Макарова – «ПМ», легендарный «макар», непременный атрибут каждого офицера, ставший с послевоенных лет одним из самых узнаваемых армейских и милицейских символов – уступает своё почётное место более современному «коллеге».

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Как сообщили «Известия» российское Минобороны дало «добро» на поступление в войска новейшего пистолетного комплекса «Удав». Новинка должна заменить ветерана отечественного короткоствольного стрелкового оружия – пистолет Макарова, которому в нынешнем году стукнуло 70 лет.

Надо сразу сказать, что «Удав», официально именуемый «9-мм пистолет СП», на некоторое время оставит «Макаров» в кобурах большинства российских военных. Разработанный в ЦНИИточмаш концерна «Ростех», новый пистолетный комплекс в первую очередь предназначается для бойцов разведподразделений, спецназа, и сил специальных операций. На сегодня Минобороны заказало несколько десятков тысяч экземпляров «удавов», которые должны поступить в войска к 10 ноября 2023 года.

«Стечкин» и «Яр» - долгая дорога к «Удаву»

Событие примечательно в первую очередь тем, что происходит впервые в современной российской истории. Предыдущее масштабное обновление короткоствольного личного оружия в войсках случилось в 1951, и был это уже упомянутый выше пистолет Макарова. «ПМ» стал одним из самых массовых пистолетов в СССР; было разработано свыше четырёх десятков его боевых, служебных и гражданских модификаций, включая зарубежные. Пистолет производился во многих странах мира, состоял и продолжает состоять на вооружении армий и силовых ведомств десятков государств.

Практически одновременно с «макаром» в советские вооружённые силы поступил и более мощный по своим характеристикам автоматический пистолет Стечкина (АПС). Несмотря на более высокую, по сравнению с «ПМ», точность стрельбы, большую огневую мощь, меньшую чем у «макара» отдачу, вдвое большую емкость магазина и возможность стрельбы очередями, «стечкин» в силу ряда причин не обрёл статус массового и уже в 1958 году был снят с производства. После этого еще в течение долгих лет АПС использовался сотрудниками МВД и госбезопасности, применялся военнослужащими ГРУ, но так «своим» для армии не стал.

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Время диктовало свои условия: менялся характер вооружённых конфликтов, и перед отечественным Минобороны встал вопрос о замене «ПМ», всё менее отвечавшего современным требованиям, на более продвинутый пистолет. В 1990 году был объявлен конкурс на создание нового личного оружия для служащих вооружённых сил. Новинка должна была обладать достаточным для ведения современных боевых действий боезапасом, а также способностью пробивать бронежилеты невысокого уровня защиты. Победителем упомянутого конкурса стал пистолет Ярыгина, «ПЯ». Однако, несмотря на то что в 2003 году он был принят ВС РФ на вооружение, «ПЯ» не смог заменить «Макаров». Причиной тому стал целый ряд недостатков: большой вес, множественные осечки, трудноустранимые задержки при стрельбе, повышенная вероятность поломки, и целый ряд других.

Таким образом, до самого последнего времени российской армии не удавалось получить полноценную замену пистолету ещё советских времён, в котором сочетались бы качества, присущие современному, надёжному и мощному личному оружию ближнего боя. И вот теперь, похоже, «макару» придётся подвинуться, уступив место «Удаву».

«Пистолет — незаменимое оружие, в первую очередь — для офицерского состава, — говорит генерал-майор в отставке Николай Безбородов. — И чем безотказнее, мощнее и удобнее он будет — тем больше шансов у офицера сохранить свою жизнь на поле боя. А это значит, что личный состав подразделения, которым командует офицер, не останется без командира, не потеряет управления в бою. Поэтому, чем надёжнее и эффективнее будет личное оружие офицера, командира — тем больше возможностей у подразделения выполнить боевую задачу. А значит, нынешнее перевооружение — залог повышения боеспособности войск, гарантия улучшения боевых качеств не столько самого оружия, но и всей армии в целом».

«Удав» достанет везде и всегда

Теперь непосредственно о новинке. Само название «Удав» произошло от характерного, еле слышного шипящего звука, который пистолет издаёт при выстреле. Согласно опубликованным характеристикам, «Удав» предназначен для максимально эффективного боя как в условиях городской застройки, так и в оперативной глубине противника, при проведении разведывательных и прочих скрытых действий. Об этом говорят, в первую очередь, его упомянутая уже бесшумность и отсутствие выброса пламени при стрельбе, являющиеся несомненными плюсами при проведении всех видов специальных операций и дающие обладателю «Удава» весомое преимущество во время ближнего боя в городских помещениях.

Важным плюсом нового пистолета служит боекомплект, присущий именно этому виду стрелкового вооружения. Боезапас «Удава» состоит из новых, более мощных патронов калибра 9Х21 мм, оснащённых бронебойными пулями и размещенных в коробчатом магазине емкостью 18 патронов. Это позволяет вести прицельную стрельбу на дистанции 50–100 метров, пробивая на этом расстоянии бронежилет второго класса защиты.

Кроме того, для «Удава» характерна возможность ведения максимально точного огня как в дневное, так и в ночное время. Этой цели служит комбинированный двухдиапазонный лазерный целеуказатель, испускающий прицельный луч в обычном и в инфракрасном световом диапазоне. Немаловажным качеством является подтверждённая испытаниями возможность эксплуатации пистолета при температурах от -50 до +70 градусов Цельсия и невосприимчивость «Удава» к пылевому загрязнению воздуха.

Из прочих характеристик новинки стоит указать массу в 980 грамм (всего на 170 грамм больше привычного «ПМ», несмотря на более чем вдвое больший боекомплект), длину в 206 мм, и толщину в 36 мм, делающих его чуть более габаритным чем тот же «макар», но не менее удобным при использовании.

Собрать всё лучшее – и в бой

Expert.ru попросил прокомментировать новинку специалиста в области стрелкового вооружения, историка оружия, автора книги «Боевые пистолеты мира» Максима Попенкера.

«Без сомнения, необходимость поступления в войска такого вида вооружения назрела, – говорит Попенкер. – “Удав” должен заменить в ряде случаев традиционный пистолет Макарова. Более мощный, оснащённый глушителем и съемным лазерным целеуказателем, он будет более эффективен и в целях самообороны, как “пистолет последнего шанса”, и для решения задач по захвату военных объектов, скрытой ликвидации часовых, сторожевых собак и т.д. Появление такого пистолета совершенно закономерно, это следствие логичного развития современных технологий вооружения.»

«Нельзя сказать, что этот пистолет не имеет аналогов, — продолжил эксперт. — Среди предшественников “Удава” можно вспомнить, например, немецкий USP, изготовляемый компанией Heckler&Koch, чешский CZ P09. Но факт отсутствия каких-то особенных ноу-хау — это, скорее плюс, чем минус. Пистолету, как стрелковому оружию ближнего боя, уже около 120 лет, и каждая новая разработка опирается на предыдущий опыт в этой области».

Эксклюзивность в данном случае может сыграть с производителем злую шутку, снизив спрос именно в силу некой предельной новизны и экспериментальности, полагает Попенкер.

«Согласитесь, никто ведь не станет покупать, например, автомобиль с семью разнонаправленными колёсами, несмотря на полную его эксклюзивность, – поясняет свою позицию эксперт. – Покупатель, пользователь, всегда отдаст предпочтение более классическому, четырёхколёсному варианту. Так и с оружием. Поэтому тот факт, что в основе нового российского пистолета лежат прежние разработки, делает его, на мой взгляд, лишь более привлекательным для потребителя».

Семейство шипящих послужит всем

Что касается будущих эксплуатантов «Удава», то Максим Попенкер допустил расширение списка силовых ведомств, которые могут взять на вооружение новый пистолет.

«Подобный патрон калибра 9Х21 уже сегодня используют, например, спецподразделения ФСБ. Применяют его также и войска Росгвардии, и подразделения СОБР. При этом патрон снаряжается как бронебойными пулями, рассчитанными на противодействие противнику, защищённому бронежилетом, так и экспансивными, «раскрывающимися», максимально эффективными при атаке незащищённого бронежилетом преступника. Думается, что упомянутые ведомства вполне могут воспользоваться новой разработкой».

Высоко оценил Максим Попенкер и модификации «Удава», также созданные подразделением «Ростеха». «Полоз», более компактный вариант пистолета, предназначенный для скрытого ношения – например, оперативными сотрудниками той же ФСБ. Модификация «Аспид» применим как в мирных целях (например, как спортивное или тренировочное оружие), так и в целях противодействия преступности сотрудниками полиции. Особенностью «Аспида» является патрон калибра 9Х19 мм, наиболее распространённый в мире, в отличии от упоминаемого здесь 9Х21, имеющего чисто российское происхождение.

