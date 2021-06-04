Строящийся в Нижегородской области первый в России завод зеленой металлурги вошел в программу СПИК 2.0.

Соглашение об этом 4 июня подписали Минпромторг России, правительство Нижегородской области и ООО «Эколант» на Петербургском международном экономическом форуме.

Комплекс «Эколант» будет работать без коксохимического и доменно-конверторного переделов по технологии прямого восстановления железа. Это позволит втрое снизить выбросы углекислого газа в атмосферу в сравнении с традиционной доменно-конвертерной технологией. Завод будет выпускать заготовки для производства труб большого диаметра, бесшовных труб для добычи нефти, железнодорожных колес и листа для судостроения на заводе Объединенной металлургической компании (ОМК) в Нижегородской области, сообщили Expert.ru в пресс-службе ОМК.

Подписанное соглашение заключили на 20 лет, оно позволит получить налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, а также гарантии стабильности условий работы. Льготы будут действовать весь период действия контракта, начиная с момента возникновения налогооблагаемой базы. Но за счет масштабности металлургического комплекса и вовлечения большого количества подрядчиков и поставщиков оборудования, только в период действия СПИКа объем налоговых отчислений превысит 30 млрд рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что запуск «Эколанта» обеспечит увеличение до 5% внутреннего валового продукта региона, а средства пойдут, в частности, на строительство дорог, благоустройство, ремонт школ и больниц. По словам инициатора строительства завода «Эколант», председателя совета директоров ОМК Анатолия Седых, уникальный с технологической и экологической точки зрения проект реализуют полностью на российские средства. «Финансирование предоставил синдикат из трех российских банков – ВЭБ.РФ, Сбер и банк "Открытие". Причем сделано это в кратчайшие сроки, и мы за это им очень благодарны. Принимая решение о старте проекта, мы, конечно же, очень рассчитывали на получение СПИК 2.0. Он делает наш проект более устойчивым. Хотим поблагодарить Правительство России, которое создало такой действенный инструмент поддержки инвестиций», — добавил Седых.

Завод планируется запустить в 2025 году, общий объем инвестиций — около 150 млрд руб.