Трамп выразил готовность занять новый пост

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он рассмотрит возможность участвовать в выборах в Палату представителей Конгресса в 2022 году, чтобы затем стать спикером нижней палаты парламента и начать расследование импичмента против президента Джо Байдена. Об этом сообщает Newsweek.

Трамп прокомментировал эту идею во время интервью в передаче консервативного радиоведущего Уэйна Аллина Рута. Бывший советник Трампа Стив Бэннон впервые заявил о том, что Трамп пойдет в Конгресс, чтобы занять пост спикера Палаты представителей еще в феврале. Рут напомнил об этой идее Трампу в ходе интервью.

«Почему бы и нет, вместо того, чтобы ждать 2024 года, а я надеюсь, что вы будете баллотироваться в 2024 году, но почему бы не баллотироваться в 2022 году в Конгресс США, в Палату представителей от Флориды. Выиграйте по-крупному. Приведите нас к драматической уверенной победе..А затем вы станете спикером палаты, возглавите импичмент Байдена и начнете уголовное расследование против Байдена. Вы уничтожите его за последние два года», - сказал ведущий.

«Это так… это так интересно», - ответил Трамп.

«Сделай это! Ты будешь народным героем!», - воскликнул Рут.

«Да, вы знаете, это очень интересно», - добавил Трамп и отметил, что некоторые ранее предлагали ему баллотироваться и в Сенат . «Но знаете что, ваша идея могла бы быть лучше. Это очень интересно», - резюмировал Трамп.

Ранее Facebook объявил, что отменил бессрочную блокировку аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа, а она будет ограничена двумя годами, начиная с 7 января 2021 года.