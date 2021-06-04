Турция обнаружила месторождение газа в Черном море

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об обнаружении в Черном море газового месторождения объемом 135 млрд кубометров, сообщает агентство Anadolu Agency.

«Наше буровое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 миллиардов кубометров в скважине Амасра-1 на участке "Сакарья"», – сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, общий объем обнаруженных в Черном море запасов природного газа достиг 540 миллиардов кубометров.

17 октября 2020 года Эрдоган заявил об обнаружении запасов природного газа в Черном море объемом в 85 млрд кубометров.

21 августа Турция отчиталась об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа.