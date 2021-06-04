New York Times раскрыла подробности долгожданного доклада об НЛО

Аналитики спецслужб США не нашли подтверждений тому, что неопознанные летающие объекты (НЛО), с которыми якобы неоднократно встречались в последние годы пилоты американских ВМС, были космическими кораблями пришельцев. Однако, как отмечает New York Times (NYT), авторы ожидавшегося с большим нетерпением доклада спецслужб, сокращенную версию которого 25 июня рассмотрят американские сенаторы и конгрессмены, не смогли объяснить природу явлений, с которыми сталкивались военно-морские пилоты.

В докладе подчеркивается, что подавляющее большинство случаев странных встреч в воздухе, произошедших в последние два десятилетия, однозначно не были встречами с результатами деятельности американских военных или инженеров.

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Большая часть из 120 с лишним встреч, задокументированных специальной службой Пентагона, произошла с пилотами ВМС США. Однако описаны и случаи, произошедшие с военными из других стран.

Аналитики спецслужб считают, что небольшую часть встреч можно списать на продукты экспериментальных технологий других государств. К примеру, американские высокопоставленные чиновники и военные опасаются, что речь может идти о гиперзвуковых технологиях, с которыми сейчас энергично работают российские и китайские ученые и инженеры.

Американцы с большим нетерпением последние недели ждали выхода доклада. Больше всего волновались уфологи, которые ждали от документа новых сенсаций. Многие из них до сих пор считают, что власти пытаются скрывать или замалчивать случаи встреч военных и гражданских пилотов с НЛО. Как пишет NYT, ссылаясь на правительственных чиновников, знакомых с докладом, его авторы не нашли твердых доказательств встреч пилотом с космическими кораблями пришельцев. С другой стороны, они не сумели опровергнуть и теорию о том, что встречи носят внеземной характер.

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Всеми потенциальными встречами с НЛО занимается специальное подразделение Пентагона, созданное в прошлом году. Сотрудники Оперативной группы по неопознанным воздушным явлениям (UAPTF) изучают а анализируют все встречи военных летчиков с воздушными объектами, передвигающимися с недоступными для современных технологий скоростью и совершающими головокружительные маневры, которые противоречат всем законам физики.

Как заявила официальный представитель военного ведомства США Сью Гаф в интервью агентству Reuters, Оперативная группа была создана «для прояснения природы неопознанных воздушных явлений». По ее словам, они беспокоят Пентагон, потому что потенциально могут угрожать как американским военным, так и безопасности США.

Ответив на ряд вопросов корреспондента Reuters, Гаф однако отказалась обсуждать детали доклада.

С декабря 2017 года, кстати, по крайней мере, в официальных документах неопознанные летающие объекты (НЛО, UFO) были заменены неопознанными воздушными явлениями (НВЯ, UAP). В то же время Пентагон впервые, после десятилетий опровержений или полного молчания признал, что собирает и анализирует все случаи UAP.