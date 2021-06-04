United Airlines заказала пассажирские сверхзвуковые самолеты

Американская авиакомпания United Airlines заказала у компании Boom Supersonic 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов Overture, сообщает The New York Times. Авиакомпания сообщила, что у нее есть возможность увеличить свой заказ до 35 самолетов.

Boom Supersonic, которая уже привлекла 270 миллионов долларов от других инвесторов, заявила, что планирует представить самолет в 2025 году и начать летные испытания в 2026 году.

United Airlines Boom Supersonic не раскрывают стоимости будущего самолета. По словам директор по корпоративному развитию United Airlines Майкла Лескинена экономические показатели должны быть примерно такими же, как у нового Boeing 787. United Airlines взяла на себя обязательство покупать самолеты, если производитель сможет получить разрешения регулирующих органов и достичь обещанных характеристик самолета. Авиакомпания ожидает, что новый сверхзвуковой самолет будет на 75 процентов экономичнее, чем Concorde, совершивший свой последний рейс в 2003 году из Парижа в Нью-Йорк.