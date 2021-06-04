В рамках ПМЭФ состоялся запуск производства «Спутника V» в Аргентине и Сербии

В рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В церемонии запуска производств приняли участие в режиме видеоконференции президент Сербии Александр Вучич и президент Аргентины Альберто Фернандес.

«Я очень рад, что сегодня к нашей дискуссии присоединились лидеры Аргентины и Сербии, где сегодня начнется промышленное производство «Спутника V»... Сейчас крайне важно наращивать выпуск эффективных, доступных вакцин для того, чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизни людей, повысить их благополучие, прежде всего через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста», – сказал Путин.