В развитие бывшей промзоны «Коровино» вложат 5 млрд рублей – заммэра Ефимов

Новый договор о комплексном развитии территории промзоны «Коровино» на севере Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будет реализовано комплексное развитие территории промзоны «Коровино», общая площадь которой составит почти пять га. Инвестиции в проект превысят пять миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — почти 500 миллионов рублей в год, также будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На участках планируется возвести более 80 тысяч квадратных метров недвижимости, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. «В новом индустриальном квартале появится производственная и общественно-деловая застройка — каждая площадью 42 тысячи квадратных метров. Проект будет реализован в 2028 году», — добавил он.

В общей сложности реализация проектов КРТ позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.