В РФПИ раскрыли заказчиков информационной «войны» против «Спутника V»

Информационную войну против российской вакцины «Спутник V» развязали представители так называемой «большой фармы» и антироссийские политические круги, сообщила глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью РБК.

Он уверен, что целью кампании являлся подрыв доверия к достижению ученых, а также снижение темпов вакцинации в стране.

«Мы считаем, что инициаторы этого процесса — ряд компаний "большой фармы" и антироссийские политические круги. С самого начала была целенаправленная кампания по подрыву доверия к великому достижению наших ученых, к эффективности вакцины», - рассказал Дмитриев.

Сегодня в негласное объединение «большой фармы» входят 30 ведущих мировых производителей лекарств, среди них есть и корпорации, выпускающие вакцины от COVID-19, а именно Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.

Дмитриев сообщил, что вбросы негативной информации о российской вакцине начались еще до регистрации «Спутника V» в сентябре прошлого года. Первой ложной информацией было «абсурдное» заявлений, что технологию производства российского препарата украли. Таким образом, по мнению Дмитриева, конкуренты пытались снизить темпы вакцинации в России.

За последний год о попытках Запад дискредитировать «Спутник V» неоднократно заявляли и российские власти. В частности о намеренном затягивании сертификации российской вакцины со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам заявляла Службы внешней разведки России. В частности СВР сообщала, что глава Европейской внешнеполитической службы Лутц Гюльнер просил отодвинуть сроки получения препаратом сертификата до июля-августа, чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять ниши на рынке.

