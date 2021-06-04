В России за сутки выявлено 8,9 тыс. новых случаев COVID

Суточный прирост больных новой коронавирусной инфекцией в России составил 8 947 случаев заболевания в 84 регионах страны, сообщает оперштаб. С начала пандемии в РФ было зафиксировано 5,108 млн случаев коронавирусной инфекции.

Летальных исходов за сутки зафиксировано 377, общее число безвозвратных потерь достигло 123 037. Условная летальность осталась на уровне 2,41%, следует из данных штаба. Успешно перебороли заболевание 4,72 млн пациентов, из которых 8 530 поправились за минувшие сутки. В настоящее время в России продолжают лечение 264 580 человек.

В Москве суточный прирост составил 2 817 новых эпизодов, 58 летальных исходов, 2 318 пациентов выдоровели. В топ-5 вошли Санкт-Петербург (+834), Московская область (+766), Ростовская область (+161), Нижегородская область (+159).

Наименьшие показатели за минувшие сутки зафиксированы в Туве (+3), в Чукотском АО (+2), ни одного случая не выявлено в Ненецком АО.

