Владимир Путин оценил последствия приватизации Сбербанка

Приватизация Сбербанка демонстрирует сбалансированную политику государства в сфере привлечения иностранных инвесторов и учета национальных интересов, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говоря о приватизации.

По словам президента, более 40% акций банка принадлежит иностранцам, при этом государство сохраняет за собой большую долю активов Сбербанка и оставляет за собой контроль.

По мнению полит-экономического эксперта Института нового общества Андрея Коряковцева, несмотря на геополитическую напряженность, Россия по-прежнему остается привлекательной страной для инвестиций. «Качественные активы,которые эффективно управляются, по-прежнему интересуют международных инвесторов. Один из примеров - Сбер, акционерами которого являются иностранцы,они владеют более 40% акций. В своей речи на Петербургском форуме Владимир Путин обратил на это внимание и сказал,что Россия идет по пути интеграции», - отметил он.