«Вложения в людей всегда дают наибольший возврат инвестиций»

Среди инвесторов большую роль играет компания «Мон’дэлис Русь»* (входит в группу компаний Mondelēz International), которой принадлежат две фабрики в области. ООО «Мон’дэлис Русь»*, один из крупнейших производителей кондитерских изделий в стране, расширяет свои производственные мощности во Владимирской области и планирует в течение ближайших трех лет активно развивать стратегический проект «Рубикон» для удовлетворения растущего спроса покупателей, причем не только российских.

Что уже сделано и на что пойдут будущие инвестиции в рамках проекта «Рубикон»? Об этом рассказывает старший директор интегрированной цепочки поставок ООО «Мон’дэлис Русь» в регионе Восточной Европы Дмитрий Шаченок.

— Во Владимирской области у Mondelēz два завода по производству бисквитов и шоколада. Как там сейчас развито производство и какие площадки будут модернизированы в рамках проекта «Рубикон»?

— «Рубикон» охватывает обе производственные площадки во Владимирской области: и завод по производству бисквитов в городе Собинка, и шоколадный завод в Покрове. Производство там в последние годы довольно стабильно развивалось: число сотрудников на двух площадках выросло в полтора раза за последние пять лет, оборудование постоянно модернизируется. Заводские мощности использовались активно, и пандемия наглядно показала, что иметь производство у себя под боком — это всегда конкурентное преимущество. Это гораздо выгоднее, чем возить товар из-за границы с учетом всех пошлин, налогов и логистических проблем, которых было особенно много на фоне коронавирусных ограничений.

В последние годы возник вызов: еще перед пандемией мощностей и площадей стало не хватать, чтобы разместить новое оборудование и удовлетворить растущий спрос. Поэтому в 2019 году мы разработали «Рубикон» как комплексную инвестпрограмму на несколько лет, чтобы расширяться последовательно, гибко реагировать на происходящее на рынке и инвестировать тогда, когда это актуально. Общие инвестиции в рамках первого этапа программы составляют около 2,5 миллиарда рублей. На фоне пандемии это оказалось кстати, во время нее спрос вырос еще больше, и необходимость расширения уже стала очевидна.

— Насколько вырос спрос и чем вы объясняете такой рост?

— Продуктовая индустрия в целом пострадала от пандемии меньше, чем другие. Есть люди будут всегда. Сейчас мы стали проводить больше времени с семьей, чаще собираться за одним столом, пить чай. А наши продукты как раз из разряда тех, что «к чаю», они помогают приятно провести время с близкими. Покупателям давно знакомы бренды бисквитов «Медвежонок Барни» и печенья Oreo, и неудивительно, что спрос растет именно на любимые сладости. Бренд Oreo, например, появился на рынке в 2015 году, и с тех пор каждый год увеличивается объем продаж, а мы увеличиваем объемы производства. Если в цифрах, то объем продаж печенья Oreo вырос на 14 процентов в 2020 году по сравнению с 2019-м.

— На каком этапе сейчас проект «Рубикон», что уже сделано на предприятиях?

— Сейчас мы подходим к завершению первого этапа программы, «Рубикон-1». Его основная цель — расширение бисквитной фабрики в городе Собинка. Расширение существенное, построено уже порядка 20 тысяч квадратных метров. Сейчас устанавливается новая линия по производству бисквитов «Медвежонок Барни», ведутся финальные монтажные и отделочные работы, подключение энергоресурсов. Будет создано порядка 40 рабочих мест, 80 процентов из которых предполагают высокую квалификацию специалистов. Подавляющее большинство нашего оборудования имеет высокий уровень автоматизации и требует, чтобы у операторов было высшее образование.

Новая линия должна войти в эксплуатацию летом, а выйти на полную мощность уже к концу осени. По скорости запуска и выходу на плановые производственные объемы (семь тысяч тонн продукции в год) мы хотим обогнать традиционные показатели индустрии. Обычно запуск и выход на плановые мощности занимает шесть-восемь месяцев, а мы хотим все это реализовать за два-три месяца.

— За счет чего возможно такое сокращение сроков?

— Мы уже около восьми лет последовательно развиваем производственные системы, следуя концепциям «Бережливое производство» и «Шесть сигм». Это комплексный подход к организации производства на принципах непрерывного улучшения, устранения каких бы то ни было потерь и постоянного совершенствования навыков сотрудников. В основе программы лежит изменение культуры организации, где каждый сотрудник относится к месту работы как к своему дому и делу. Ментальность нулевых потерь подкрепляется надежными и проверенными инструментами Integrated Lean 6 Sigma. Таким образом обеспечивается достижение наилучших производственных результатов. Программа внедряется по всему миру в течение последних десяти лет практически в неизменном виде. Российские фабрики входят в число мировых лидеров как по качеству и глубине внедрения программы, так и по различным производственным показателям. Все это приводит к появлению таких компетенций, которые обеспечивают более эффективную работу существующих линий и более быстрый запуск новых.

— За «Рубиконом-1» следует продолжение: «Рубикон-2» и «Рубикон-3». Сколько составят вложения в эти проекты и на что пойдут инвестиции?

— В декабре мы приступили к реализации «Рубикона-2» и «Рубикона-3», вложения на этих этапах инвестпрограммы составят порядка 2,5 млрд рублей. Эти проекты предполагают установку одной новой линии по производству шоколада Alpen Gold и Milka в Покрове и одной линии печенья Oreo в Собинке. Большой стройки в этот раз не будет. Во время «Рубикона-1» площади уже добавили с запасом, больше, чем требовалось для линии бисквитов, с прицелом на будущее. Сейчас «Рубикон-2» и «Рубикон-3» в активной фазе проектирования. Большая часть инвестиций пойдет на закупку оборудования, оставшееся — на энергообеспечение, небольшие хозяйственные изменения на фабрике.



—Какие были вызовы для бизнеса и чего вы ждете от этих проектов?

— Основной вызов, который появился из-за пандемии, — это сроки поставки оборудования. В 2020 году многие европейские производители были в локдауне и к ним выстроилась очередь. Сейчас они нагоняют упущенное, пытаясь быстрее выполнить весь пул заказов, и сроки поставки увеличились до 8-12 месяцев. А чем дольше откладывается запуск, тем дольше приходится ждать окупаемости. Поэтому сейчас идет активная работа с поставщиками, чтобы они предложили нам оптимальные сроки.

Мы ожидаем, что новые линии заработают в третьем квартале 2022 года. Линия в Собинке будет производить 20-25 тысяч тонн печенья Oreo в год, а линия в Покрове — 13-15 тысяч тонн шоколада в год. Эти линии сложные, с высоким уровнем автоматизации, поэтому для них нам тоже потребуются квалифицированные специалисты. В Собинке будет порядка 30 новых рабочих мест, в Покрове —до 40.

— Почему весь проект получил название «Рубикон»?

— Не секрет, что «перейти Рубикон» означает пройти точку невозврата, принять важное, бесповоротное решение. Для нас решение об инвестициях такого размера не могло быть иным. Оно было принято очень осознанно, помогло основательное планирование и конструктивный диалог с администрацией области, благодаря которому все вопросы решаются оперативно. Поэтому, когда мы выбирали название инвестпрограммы, решили таким образом подчеркнуть важность этого решения для нас.

— Какие инвестиционные направления вы считаете в целом наиболее перспективными на сегодняшний день для производителей кондитерских изделий?

— Выгоднее всего всегда инвестировать в людей. Обучать их, развивать, делать так, чтобы повышалось качество их работы и жизни, чем мы и занимаемся. Это всегда дает наибольший возврат инвестиций.