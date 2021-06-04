Олимпийские спонсоры призывают перенести Олимпиаду в Токио на осень

Крупные японские спонсоры летней Олимпиады, которая должна открыться через 50 дней в столице Страны восходящего солнца, предлагают в частном порядке перенести главное спортивное мероприятие четырехлетия на конец сентября или октябрь в надежде, что это поможет собрать на трибунах больше зрителей. Как сообщает Financial Times (FT), организаторы Олимпийских игр получили в последние дни несколько подобных предложений.

47 крупных японских компаний вложили в Олимпиаду в общей сложности более 3 млрд долларов. Сейчас они все больше боятся, что об этих деньгах им придется забыть. Токийская Олимпиада будет самой «спонсируемой» в истории, но опросы японцев показывают, что 80% респондентов выступают за ее перенос или и вовсе отмену.