Олимпийские спонсоры призывают перенести Олимпиаду в Токио на осень

Крупные японские спонсоры летней Олимпиады, которая должна открыться через 50 дней в столице Страны восходящего солнца, предлагают в частном порядке перенести главное спортивное мероприятие четырехлетия на конец сентября или октябрь в надежде, что это поможет собрать на трибунах больше зрителей. Как сообщает Financial Times (FT), организаторы Олимпийских игр получили в последние дни несколько подобных предложений.
47 крупных японских компаний вложили в Олимпиаду в общей сложности более 3 млрд долларов. Сейчас они все больше боятся, что об этих деньгах им придется забыть. Токийская Олимпиада будет самой «спонсируемой» в истории, но опросы японцев показывают, что 80% респондентов выступают за ее перенос или и вовсе отмену.
«Не думаю, что такое предложение серьезно повлияет на организаторов,- приводит FT слова директора одного из спонсоров Олимпиады,- потому что они очень серьезно настроены на открытие Игр 24 июля. Однако намного разумнее провести состязания позже, когда будет провакцинировано больше людей, станет прохладнее и, возможно, к ним ослабнет негативное отношение со стороны населения».
Японцы очень недовольны пандемией, которую никак не могут победить власти, и медленной вакцинацией. Как минимум одну дозу вакцины на данный момент получили лишь 14 млн человек или 11% населения островов.
Оргкомитет Олимпиады заявил спонсорам в апреле, что решение относительно того, пускать болельщиков на стадионы или они будут смотреть состязания по телевизору, будет принято в самый последний момент. Возможно, 24 июня, то есть всего лишь за месяц до открытия Олимпиады. Между тем, многие компании уже вложили большие деньги в рекламную кампанию по продаже билетов. Все больше спонсоров считают эти деньги безвозвратно потерянными, но надеются, что перенос Игр на осень позволит им уменьшить убытки. Если организаторы пойдут навстречу спонсорам, то они даже готовы вложить в Олимпиаду дополнительные средства.
«Если Игры начнутся на несколько месяцев позже,- объясняют спонсоры,- то будет провакцинировано значительно больше районов. Это значительно уменьшит неопределенность, и мы обязательно постараемся вложить дополнительные средства».
Если население Японии в подавляющем большинстве выступает за перенос или даже отмену Олимпиады, то среди делового сообщества страны мнения разделились. Например, основатель SoftBank Масаёси Сон и глава главного японского маркетплейса Rakuten Хироси Микитани считаются одними из наиболее твердых противников проведения Олимпиады.
Кстати, ряд спонсоров сейчас также опасаются, что их поддержка непопулярной в японском обществе Олимпиады, может понизить их собственную популярность на островах и отрицательно сказаться на бизнесе.