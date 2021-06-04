Задержанная во Франции российская теннисистка отпущена на свободу

Российская теннисистка Яна Сизикова, задержанная в Париже по подозрению в умышленном проигрыше матча, отпущена на свободу, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«Сегодня вечером мера пресечения в виде задержания под стражей была отменена. Расследование продолжается», – заявили в парижской прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Париже была задержана российская теннисистка Яна Сизикова. Нашу спортсменку подозревают в участии в договорном матче на Открытом чемпионате Франции.

Сизикову задержали вечером 3 июня, когда она выходила с сеанса массажа после окончания матча на турнире «Ролан Гаррос». Кроме того, в гостином номере теннисистки прошли обыски.

3 июня Сизикова и её напарница Екатерина Александрова проиграли в парном разряде австралийкам Сторм Сандерс и Айле Томлянович. Однако фигуранткой расследования теннисной антикоррупционной организации и французской полиции наша спортсмена стала ещё в 2020 году.

Правоохранители считают, что встреча, в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту из Румынии, имела договорной характер. Под подозрение попал один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда наша теннисистка допустила две двойные ошибки. При на победу румынок в этом гейме были поставлены крупные суммы сразу в нескольких странах через парижские игорные заведения.