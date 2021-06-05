Дерипаска рассказал, как удвоить ВВП России

Российский предприниматель и меценат Олег Дерипаска перечислил условия, при которых, по его мнению, ВВП страны может вырасти более чем в два раза за 10 лет.

В первую очередь, как считает бизнесмен, необходимо увеличить рынок облигаций с 30 трлн до 70 трлн руб. В интервью РБК Дерипаска назвал долговой рынок «шагом к свободе предпринимателей», но подчеркнул необходимость поддержки со стороны ЦБ.

Важным шагом, который позволит в перспективе ближайших десяти лет удвоить ВВП РФ, должен стать рынок капитала.

«Несмотря на санкции, наша страна сможет пройти этот путь, как это уже сделали, в частности, Корея, Китай и Ближний Восток», – убеждён предприниматель.

Ещё одной задачей должно стать наведение порядка в транспортной и таможенной инфраструктуре страны.

«В России основной рынок – это экспортный рынок, нужно быстро туда доехать. Приоритет для нас – это быстрые скоростные грузовые дороги, которые позволят соединить Европу и Азию», – резюмировал Дерипаска, добавив, что поручить это нужно РЖД или другой уполномоченной компании.

Ранее сообщалось, что Дерипаска нашёл решение, которое, по его мнению, поможет нашей стране выйти из-под пресса санкций. Как он считает, этому будет способствовать распространение цифрового китайского юаня.

При этом бизнесмен подчеркнул, что у США имеются очень серьёзные проблемы с государственными финансами.

«Дыра в американском бюджете только по итогам первого квартала этого года составляет 1,7 трлн долл. Да и заигравшись с санкциями, они заставили весь мир задуматься о роли доллара в международных расчётах», – резюмировал Дерипаска.

