Dogecoin обошел конкурентов по темпам роста на этой неделе. Не без Илона Маска

Криптовалюта Dogecoin превзошла основных конкурентов на этой неделе на фоне ее листинга на бирже Coinbase Pro, сообщает Bloomberg.

В то время как самые дорогие криптовалюты Биткойн и Эфир выросли на 6,2% и 14,9% за последние семь дней соответственно, Dogecoin вырос на 24% за тот же период по состоянию на 7:50 утра в Лондоне, согласно CoinGecko. Dogecoin стал теперь более доступным в мобильных приложениях и продолжает укрепляться.

«Этот отскок Dogecoin происходит в период, когда криптовалюта переживает консолидацию позиций», - отметил старший аналитик рынка в Oanda Corp. Эдвард Мойя. «Поэтому мы не должны удивляться, если этот недавний всплеск прекратится - или если он сделает еще одну попытку взлетететь».

Dogecoin вырос более чем на 14000% за последний год, что удивило даже криптосообщество и поставило его на шестое место по рыночной стоимости. Достижения криптовалюты приводились в качестве примера силы розничных трейдеров, привлекательности мемов и эффектов от того, что может произойти в мире, где Федеральная резервная система и другие центральные банки практикуют мягкую денежно-кредитную политику, пытаясь преодолеть ущерб от пандемии.

Но и в случае с Dogecoin не обошлось без участия Илона Маска. Мало кто отрицает, что заявления основателя Tesla Inc. в Твиттере несколько раз меняли цены на биткойн и Dogecoin. Многие среди поклонников биткойна были встревожены разворотом Маска в отношении самой популярной криптовалюты и его последним твитом с эмодзи с разбитым сердцем.

Некоторые фанаты Dogecoin активно ухаживают за миллиардером.

«Если у кого-то претензии к Илону, сначала придется иметь дело с #DogeArmy», - пошутил один из пользователей Twitter.

А Билли Маркус, один из создателей Dogecoin, который больше не занимается программированием в рамках проекта, пошутил, что он купил новую Tesla за Dogecoin - с фотографиями, на которых была изображена копия автомобиля размером с игрушку. Маску «понравился» твит.