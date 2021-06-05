G7 согласовала размер минимального налога для корпораций

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что страны G7 договорились о том, что минимальный налог на прибыль для крупных корпораций должен составлять 15%, сообщает РБК.

«G7 согласилась с принципом введения не менее 15% глобального минимального корпоративного налога для корпораций, действующего для каждой страны, что создаст более равные условия для британских компаний и будет препятствовать попыткам уклониться от уплаты налогов... В соответствии с принципами эпохальных реформ, будут охвачены крупнейшие мировые фирмы с рентабельностью не менее 10%, при этом 20% любой прибыли сверх 10% будут перераспределяться, а затем облагаться налогом в странах, где они осуществляют продажи», – сказал Сунак.

5 апреля министр финансов США Джанет Йеллен (глава ФРС с 2014 по 2018 год) призвала к введению глобальной минимальной ставки корпоративного налога..

«Мы просим страны G20 согласиться на глобальную минимальную ставку корпоративного налога, который может остановить «гонку на дно». Вместе мы можем использовать глобальный минимальный налог, чтобы убедиться, что глобальная экономика процветает, основываясь на более равных условиях в налогообложении многонациональных корпораций и стимулирует инновации, рост и процветание», – заявила Йеллен на выступлении в Чикагском совете по глобальным вопросам.

По ее мнению, повышение налогов даст правительствам «достаточный доход, чтобы инвестировать в основные общественные блага и реагировать на кризисы».