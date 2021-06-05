Главы крупнейших мировых энергетических компаний приняли участие в ПМЭФ

В рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума главы крупнейших энергетических компаний и ведущие эксперты рынка приняли участие в энергетической панели «Трансформация мировой энергетики».

В мероприятии, организованном при поддержке НК «Роснефть», с докладами выступили главный исполнительный директор BP Бернард Луни, старший вице-президент ExxonMobil Нил Чапман, председатель CNPC и председатель PetroChina Дай Хоулян, председатель нефтегазовой климатической инициативы OGCI Роберт Дадли, управляющий и главный исполнительный директор ONGC Videsh Алок Кумар Гупта, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, главный исполнительный директор Vitol Расселл Харди, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр, главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг, вице-президент по развитию бизнеса Chevron Джей Прайор, президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровнаг Абдуллаев, независимый член Совета директоров НК «Роснефть» Карин Кнайсль.

Главный исполнительный директор BP Бернард Луни в своем выступлении отметил многолетнее успешное сотрудничество BP и «Роснефти» и обратил внимание на тенденции, которые в настоящее время формируют реальность энергетического рынка. «Первая тенденция – это электрификация. Я думаю, что все согласятся с тем, что сегодня мир постепенно переходит к использованию электроэнергии, к использованию возобновляемых источников энергии гораздо быстрее. Чистая энергия, как сказал Игорь Иванович. Действительно, это сопряжено с большим количеством сложностей, особенно с точки зрения их надежности и доступности», – сказал Луни. Второй тенденцией Луни назвал высокие требования к качеству потребляемых клиентами продуктов. И еще одна тенденция – диверсификация энергетических ресурсов.

Старший вице-президент Exxon Mobile Нил Чапман в своем выступлении отметил, что нефтегазовая индустрия давно работает над снижением выбросов парниковых газов и сегодня отрасль берет на себя лидирующую роль в переходе к низкоуглеродной энергетике, вкладывая миллиарды долларов в развитие «зеленых технологий». «Но у нефтяных компаний в переходный период двойная роль: с одной стороны нужно сократить углеродный след, чтобы у мира был шанс решить проблемы, обозначенные в Парижском соглашении, а с другой стороны - в ближайшие десятилетия нужно обеспечить надежные поставки энергоресурсов, чтобы развивающиеся страны могли повысить уровень жизни» – сказал Чапман.

Тему обеспечения надежных поставок энергоносителей затронул в своем докладе и Председатель Китайской национальной нефтегазовой корпорации, председатель PetroChina Дой Хоулян. «Учитывая, что снабжение новыми энергоносителями пока осуществляется нестабильно, нефтегазовая отрасль имеет преимущества как в плане развитых технологий, надежности инфраструктуры, так и масштабов поставок. Поэтому в энергетическом будущем мира развитие различных энергоносителей пойдет на дополняющей, сбалансированной основе» – сказал он. По словам руководителя PetroChina, Китай продолжит углублять сотрудничество с коллегами из России и других стран как в нефтегазовой сфере, так в новой энергетике, чтобы совместно противостоять климатическим изменениям и поддерживать устойчивое развитие отрасли.