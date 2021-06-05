Коронавирусом в России заболели ещё 9 145 человек

В России за последние сутки, по данным оперативного штаба, ещё 9 145 человек заболели коронавирусом.

Всего к утру субботы, 5 июня число заразившихся COVID-19 в нашей стране составило 5 117 274. За всё время эпидемии жертвами коронавируса стали 123 436 россиян, из них 399 за последние сутки. Вылечились 4 729 077 человек (+8 565).

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за последние 24 часа выявлено 2 897 инфицированных COVID-19. На втором месте Санкт-Петербург (+857). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+775). Далее следуют Нижегородская область (+163) и Ростовская область (+159).

Напомним, накануне было выявлено 8 947 новых заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России началось производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови, переболевших коронавирусом.

Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Как подчеркнул министр, данное производство необходимо наращивать, а для этого обязательно потребуется плазма.

«Антиковидный иммуноглобулин – это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», – пояснил Мурашко.

