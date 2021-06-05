Moody’s сохранило рейтинг России на уровне Ваа3

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг правительства России на уровне Baa3 со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне Prime-3.

«Факторами, поддерживающими решение о подтверждении рейтингов России, являются:

1) Относительная устойчивость российской экономики к пандемии и шоку цен на нефть, хотя потенциальный рост остается низким;

2) очень низкий государственный долг и восстановленные бюджетные буферы, хотя доминирующая роль государства в экономике создает риски для государственного баланса;

3) Восприимчивость России к рискам политических событий и, в частности, к постоянному риску новых санкций», – говорится в сообщении Moody's.