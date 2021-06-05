На ПМЭФ заключено соглашений на 3,9 трлн рублей

Ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков заявил, что число участников мероприятия составило 13 тыс человек, а на полях форума было на сумму свыше 3,86 трлн рублей, сообщает ТАСС.

«Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тыс человек, 140 стран, 11 тыс российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей... Бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений. Общая сумма соглашений ... – 3 трлн 860 млрд рублей», – сказал он.

По словам Кобякова, 2019 году на форуме было заключено 745 соглашений.

В этом году регионами-лидерами по суммам подписанных соглашений на ПМЭФ стали Ленинградская область (1,32 трлн рублей), Краснодарский край (160 млрд рублей), Тульская область (более 150 млрд рублей), Республика Башкортостан (более 120 млрд рублей) и Тверская область (91 млрд рублей), отметил он.

«Свыше 160 соглашений в области социально-экономического и межрегионального сотрудничества, более 110 соглашений в сфере высоких технологий, порядка 80 в банковской сфере и около 50 соглашений заключено в сфере образования и науки. Стоит отметить, что на форуме подписали более 50 соглашений наши иностранные партнеры», – добавил Кобяков.