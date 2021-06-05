Россельхознадзор: Россия зависит от импорта яиц для производства вакцин

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Россия полностью зависит от импорта куриных яиц, которые необходимы для производства вакцин, в том числе от коронавируса, сообщает РБК. При этом производство куриных яиц, которые употребляются в пищу, по словам Данкверта, в России хорошо развито, но с инкубационными яйцами, из которых выращиваются мясные бройлеры, и яйцами, которые используются при производстве вакцин, ситуация другая. Для производства высококачественных вакцин, нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры.

«Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное», — сказал Сергей Данкверт.

Эти яйца необходимы не только для вакцин от коронавируса, но и для других вакцин, применяемых в медицине, указывает Данкверт. С яиц, например, начинается производство вакцины от гриппа: куриные эмбрионы при помощи укола заражают определенным штаммом вируса гриппа, который в течение 48 часов будет размножаться в аллантоисном мешке куриного эмбриона — полости с жидкостью в тупом конце яйца. Спустя двое суток эту жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона, выделяют из нее очищенный вирус и получают белок — основу будущей вакцины.