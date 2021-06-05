Сечин: на смену глобализму приходит регионализация рынков

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с докладом на энергетической панели «Трансформация мировой энергетики» Петербургского международного экономического форума. Он напомнил, что этом году приходится работать в непростых условиях пандемии.

«К сохраняющимся рискам добавились новые: это разрушение традиционных международных экономических связей и закрытие внутренних национальных рынков; судебные вмешательства; регуляторная политика, ориентированная на субсидирование зеленой энергетики, и что очень важно – коренное изменение роли миноритарных институциональных инвесторов, оказывающих влияние на направления развития целых отраслей промышленности», – сказал Сечин.

По мнению главы «Роснефти», одиним из результатов пандемии стала регионализация рынков, которая приходит на смену глобализму.

«В результате создается дополнительная основа для развития многополярного мира, формирования мощных региональных центров, укрепления роли национальных валют», – заявил Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что мировая экономика уверенно восстанавливается, а МЭА и ОПЕК ожидают, что спрос на нефть может восстановиться уже в ближайшие 12 месяцев, при этом во II полугодии текущего года можно ожидать дефицита.

«Примером динамичного выхода из кризиса в масштабах отдельной страны стал Китай, сделавший акцент на восстановлении реального сектора экономики... Наряду с Китаем другим локомотивом восстановления мирового спроса должна стать Индия. Рост потребления в Индии, который последует после окончания пандемии, будет означать системное укрепление потребительского рынка в этой огромной стране», – сказал Сечин.

Руководитель «Роснефти» заявил, что по мере снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми.

«Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс. По имеющимся оценкам, для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка 17 трлн долларов, что составит около трети всех мировых инвестиций в энергетику», – отметил Сечин.

Глава «Роснефти» заявил, что «зеленая» энергия должна быть достаточно дешевой и не создавать дополнительной нагрузки на потребителя.

«Пока же практика такова, что с увеличением доли ВИЭ происходит повышение тарифов, а их льготное налогообложение в конечном итоге приводит к дефициту бюджета... Резюмируя риски и возможности альтернативной генерации, нам предстоит ответить на главный вопрос – в состоянии ли «зеленая» энергетика стать основой для развития мировой экономики? Пока же она по-прежнему нуждается в субсидиях, создает дополнительную долговую нагрузку, имеет более высокую совокупную стоимость, а также не дает гарантии по обеспечению бесперебойности», – сказал Сечин.