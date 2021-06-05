Сечин предупредил о возможном дефиците нефти и газа

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели «Трансформация мировой энергетики» Петербургского международного экономического форума заявил, что недостаток инвестиций в мировую нефтегазовую отрасль может обернуться острым дефицитом нефти и газа.

«По мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс... По имеющимся оценкам, для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка 17 трлн долларов, что составит около трети всех мировых инвестиций в энергетику», – сказал Сечин.

При этом, по словам главы «Роснефти», убыток 20 крупнейших нефтегазовых компаний мира по итогам 2020 года составил 33 млрд долларов по сравнению с прибылью в 242 млрд долларов в 2019 году. «Потери ведущих американских сланцевых компаний не менее существенны и в 2020 году превысили 60 млрд долларов. Несмотря на начавшееся восстановление цен на нефть, отрасль не смогла выбраться из убытков», – заявил Сечин.