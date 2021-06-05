В Буркина-Фасо террористы убили более ста человек

На севере Буркина-Фасо произошло нападение боевиков на деревню в провинции Яга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press. В результате нападения убиты по меньшей мере 100 гражданских лиц, сообщило агентство со ссылкой на заявление правительства страны. Атака боевиков произошла накануне вечером.

В правительстве Буркина-Фасо считают, что атаку организовали джихадисты. В стране на 72 часа объявлен траур.

AP отмечает, что, хотя в регионе Сахель, проходящем в том числе через Буркина-Фасо, присутствует более 5 тыс военных Франции, джихадисты здесь действуют все активнее. При этом более 1 млн жителей Буркина-Фасо пришлось покинуть свои дома, став внутренне перемещенными лицами.