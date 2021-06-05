В России началось производство нового препарата от COVID-19

В России началось производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови, переболевших коронавирусом.

Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Как подчеркнул министр, данное производство необходимо наращивать, а для этого обязательно потребуется плазма, передаёт РИА Новости.

«Антиковидный иммуноглобулин – это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», – пояснил Мурашко.

Руководитель российского Минздрава при этом уточнил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда может принести полный эффект. Поэтому специалисты в такой ситуации выбирает комбинацию.

«Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, которые дают позволяют более эффективно бороться с коронавирусом», – резюмировал Мурашко.

