Глава OMV посоветовал Украине сделать «Газпрому» выгодное предложение

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, отвечая на вопрос сохранения транзита российского газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», посоветовал Киеву сделать хорошее коммерческое предложение «Газпрому».

«Сделайте привлекательное предложение и если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете, нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу», – сказал Зеле в интервью телеканалу «Россия 1».

2 июня президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США заявил, что в случае прекращения транзита газа через свою территорию, Киев потеряет около трех миллиардов долларов США в год и ему «нечем будет платить за украинскую армию».

«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2" могут только США и администрация президента Байдена. "Северный поток – 2" – это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельная мощное оружие Российской Федерации, которую дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост – не давать оружие врагу», – сказал Зеленский американским политикам.