Глава спецслужбы Германии обвинил Россию в шпионаже «уровня холодной войны»

Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (контрразведывательная служба в структуре МВД) Томас Хальденванг заявил, что разведывательная активность России в Германии возросла до уровня времен холодной войны, сообщает Deutsche Welle.

«Достигнутый уровень был известен нам лишь из времен холодной войны», – сказал руководитель спецслужбы в интервью газете Welt am Sonntag. По словам Хальденванга,

российская разведка испытывает к Германии многоплановый интерес «практически во всех областях политики». Это и внешняя политика, и политика вооружений, оборонная политика и политика ЕС, и в первую очередь – политика санкций против России.

«Методы становятся все грубее, а средства – все более жестокими», – заявил Хальденванг. По словам главы Федерального ведомства по охране конституции, используя большое количество агентов, российские спецслужбы пытаются «установить контакты в среде лиц, принимающих политические решения».