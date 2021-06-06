На местных выборах в Германии лидирует партия Меркель и АДГ

Согласно экзитполам на выборах в германской земле Саксония-Анхальт, партия канцлера ФРГ Ангелы Мекель ХДС набирает 35% голосов избирателей, сообщает Euronews. На втором месте идет оппозиционная партия Альтернатива для Германии с 23% голосов. Левая партия (социалисты) получила 11% голосов, «зеленые» набирают около 6%, свободные демократы - 6,5-7%. Социал-демократическая партия Германии резко ухудшила свой предыдущий результат, набрав около 8%. Явка на выборах составила 61,5%.

Это последние земельные выборы в ФРГ перед выборами в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября 2021 года.

7 мая медиакомпания ARD опубликовала результаты опроса общественного мнения, согласно которому 26% опрошенных готовы поддержать партию «Союз-90/зеленые». За правящий партийный блок ХДС/ХСС готовы отдать свои голоса 23% избирателей. Партнер ХДС/ХСС по правящей коалиции – Социал-демократическая партия Германии – согласно данным опроса, потеряла два процентных пункта и рейтинг в настоящее время составляет 14%. За партию «Альтернатива для Германии» готовы отдать свои голоса 12% опрошенных. Партию «Свободных демократов» готовы поддержать 11% граждан, а «Левую партию» только 6% опрошенных избирателей.

Если бы выборы канцлера в Германии проводились прямым голосованием, а не в Бундестаге, то кандидат от партии «зеленых» Анналена Бербок получила бы большинство голосов – 28%. А кандидата от правящего блока ХДС/ХСС Армина Лашета и кандидата от СДПГ Олафа Шольца готовы поддержать по 21% опрошенных. Кроме того, 62% граждан высказали неудовлетворенность работой правительства.