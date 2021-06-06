Прогноз погоды на неделю: Россию зальет дождями

Вот и закончилась первая неделя лета. По погоде она была не очень радостной, а весьма прохладной, что немного расстраивает конечно. Потому хочется, чтобы следующие дни были тёплыми, ясными и совсем летними.

Но пока синоптики нечем особенно порадовать не могут. Согласно их последним данным, почти всю Русскую равнину накроют ливни, которые местами будут обильными и продолжительными.

Прогноз погоды на неделю в Москве

Так, точно не порадует прогноз погоды на предстоящую неделю москвичей. Как обещают метеорологи, начиная с сегодняшнего вечера и до конца следующих выходных в столичном регионе будут сверкать молнии, греметь грозы и лить дожди.

Ожидается, что в понедельник на Москву выпадет около 9 мм осадков, во вторник – 8 мм, в среду – 18 мм, в четверг – 11 мм, в пятницу – 8 мм. Чуть менее интенсивно дожди будут заливать столицу в выходные, но без них в следующий уикенд тоже не обойдётся.

При этом облачность ожидается в основном переменная, а воздух в светлое время суток станет прогреваться примерно до 20-22 градусов выше нуля. Грозы же и вовсе будут греметь чаще, чем из-за туч выглядывать солнце. Также ожидаются шквалистый ветер и высокая влажность.

При этом ночью столбики термометров опустятся до плюс 15, а самым тёплым на этой неделе предположительно станет среда. В этот же день обещают и самый обильный ливень. В общем, готовьте зонты дорогие москвичи, и набирайтесь терпения.

Прогноз погоды на неделю в Поволжье и южных регионах России

В Татарстане на предстоящей неделе будет жарко, но опять-таки дождливо. Обещают грозы, метами усиление ветра до 15-16 метров в секунду и град. При этом в понедельник по всей республике воздух прогреется до плюс 25. Прохладнее всего будет в субботу – плюс 22. Облачность всю неделю переменная.

В Чувашии прохладнее – плюс 20-23. Дожди и грозы практически без перерыва до выходных. В Перми пасмурно, но почти без осадков, градусник покажет не выше плюс 20-21.

Зальёт также и юг России. Например, в Краснодаре все 7 дней будет очень облачно, изредка сквозь тучи станет пробиваться солнце, а на градусниках будет плюс 25-26. А вот с Сочи ожидается относительно суха, но прохладная погода – всего плюс 20 – для южного курорта летом это совсем немного. Всю неделю прохладно и сыро также будет Ростове-на-Дону – дожди станут заливать города до следующих выходных.

Прогноз погоды на неделю в Крыму

В Крыму в предстоящие дни будет прохладно, дождливо и грозы почти каждый день. С понедельника по среду к тому же ожидается очень ветреная погода, возможен шторм. Так что на море лучше не ходить. Скорость ветра местами станет достигать 12-15 метров в секунду. Солнце из-за туч будет периодически выглядывать, но особого тепла не принесёт: в среднем на территории полуострова температурный фон составит плюс 19-21.

Теплее всего будет в Ялте – плюс 23-25. В Симферополе и Севастополе довольно холодно для первого календарного месяца лета – всего чуть более 20 градусов выше нуля. Поэтому если собрались отправиться на отдых в Крым на этой неделе, то лучше перенести поездку на другое время, когда станет теплее и суше, ну или просто не надо рассчитывать на пляжный отдых, а запланировать посещение местных достопримечательностей.

Прогноз погоды на неделю в Приморье и Сибири

Приморье начало недели, по прогнозу синоптиков, ожидается довольно тёплое – плюс 22-24. Со среды столбики термометров начнут опускаться и к следующим выходным покажут лишь плюс 17, пойдёт дождь. В Находке в среднем в ближайшие 7 дней будет плюс 20 и также дожди. Теплее всего в Арсеньеве – плюс 27 к концу недели, правда и здесь обещают грозы и ливни.

А вот в Сибири начало новой недели будет сухим и жарким – в понедельник и во вторник градусники покажут плюс 27. Но уже в среду мощный циклонический фронт принесёт сюда резкое похолодание. Так в Новосибирске станет плюс 17-18, тогда же пойдёт дождь. Облачность будет переменная, к концу недели возможно небольшое потепление до плюс 20.

В Омске также в начале недели прогнозируется жара, в среду резкое понижение температурного фона до плюс 15 и осадки, местами сильные. В Томске в понедельник будет плюс 26, а похолодание начнётся уже со вторника. Дождей же здесь будет не так много, как у соседей. Но ливни всё-таки накроют Томскую область, правда уже ближе к вечеру следующего воскресенья.

Вот такая дождливая и довольно холодная неделя нас ждёт по всей стране. Ливни, грозы, ветер и другие климатические «прелести». Впрочем, как всегда будем надеяться, что синоптики ошиблись, и погода не будет такой мокрой.