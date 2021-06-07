Агророботы на страже почвы

По итогам 2020 года «Степь» продемонстрировала существенный рост финансовых показателей, нарастив выручку на 15,2%, до 32,8 млрд. рублей. OIBDA холдинга составила 9,7 млрд. рублей, увеличившись на 136,2% по сравнению с показателем 2019 года. Его чистая прибыль в 2020 году составила 3,9 млрд. рублей.

Несмотря на сложные погодные условия и пандемию коронавируса, в 2020 году компании удалось существенно улучшить финансовые и операционные показатели, а также увеличить масштабы бизнеса. Как считают в «Степи», таких высоких результатов удалось добиться благодаря повышению операционной эффективности земельных активов, применению удачной торговой стратегии, увеличению маржинальности и наращиванию объема производства.

Например, площадь сева озимой пшеницы урожая 2021 года стала рекордной и составила около 250 тыс. га, что позволит агрохолдингу в 2021 году получить урожай озимой пшеницы около 1 млн. тонн. В 2020 году совокупный валовый сбор сельскохозяйственных культур удалось сохранить на высоком уровне: он составил 1,3 млн тонн. Кроме того, агрохолдинг занимает лидирующие позиции в стране по темпам прироста площади земельных активов.

«Итог 2020 года нас радует. Наш менеджмент хорошо справился. Слаженная работа помогла избежать сбоев в условиях карантинных ограничений», — отметил председатель совета директоров «Степи» и управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов в беседе с «Экспертом». На 2021 год перед агрохолдингом его основной акционер – корпорация «Система» Владимира Евтушенкова – ставит еще более амбициозные цели по наращиванию производственных и операционных показателей. Узденов также подтвердил намерение компании и дальше наращивать земельный банк и к концу 2021 года весь имеющийся земельный банк перевести либо в собственность, либо в долгосрочную аренду.

«Степь» имеет четкую стратегию развития, которой мы следуем последние 4-5 лет. В прошлом году наш земельный банк достиг почти 600 тысяч га. Мы продвинулись в области применения современных технологий — это цифровизация сельского хозяйства, расширение использования влагосберегающих технологий и систем с незначительным воздействием на почву», - говорит глава совета директоров «Степи».

Как подчеркнул Узденов, приобретаемые земельные активы имеют разный уровень развития и подход к агротехнологиям, но благодаря современным агрономическим стандартам, компания максимально эффективно использует имеющуюся сельскохозяйственную землю, при этом сохраняя и наращивая ее почвенное плодородие. Разработанный комплекс мер позволяет в течение 2-3 лет вывести новое хозяйство на требуемый высокий уровень.

Зеленое сельское хозяйство

Для «Степи» особое значение имеет устойчивое и ответственное сельское хозяйство: «Мы работаем на земле – это основа сельского хозяйства, которая используется для производства продуктов питания, кормов для животноводства, продукции дальнейших переделов. Сохранение и приумножение плодородия сельскохозяйственной земли — наша основная цель», — подчеркнул Али Узденов.

Холдинг успешно применяет современные агротехнологии, которые направлены на повышение плодородия почв, а также увеличение численности полезных микроорганизмов. Здесь «Степь» применяет как собственные наработки, так и активно взаимодействует с ведущими аграрными институтами Юга России. «Ежегодно менеджмент проводит не менее 300 опытов по выбору и корректировке той или иной агротехнологической идеи. В текущем году планируем использовать до 30 тыс. га для практического тестирования новых разработок», - говорит Узденов.

Принимая во внимание важность ведения устойчивого сельского хозяйства и сохранения плодородия почв, работа в агрохолдинге выстраивается таким образом, чтобы оказывать минимальное влияние на природу. К примеру, использование влагоудерживающей технологии позволяет снизить механическое воздействие на почву. Для обработки полей используются удобрения и средства защиты растений исключительно высокого качества. Начала использоваться технология точечного внесения препаратов исключительно на сорные растения, что позволяет уйти от сплошной обработки полей и снизить пагубное влияние на почву. «По некоторым оценкам подверженность истощению почв в России достигает 80%, в то время как в Европе — до 50%. Но сейчас мы можем с удовлетворением сказать, что наш курс по снижению нагрузки на почву, по внедрению прогрессивных технологий, дает свои плоды. Согласно последним анализам, качество почвы на наших землях растет», — отметил Али Узденов.

Ботоводство

Снизить нагрузку аграрной деятельности на окружающую среду помогают современные цифровые технологии, внедрение новых решений с использованием искусственного интеллекта и беспилотной техники. Так, «Степью» реализуется перспективный проект по использованию агрокоптеров, агроботов и автономных платформ, которые работают на электричестве, что позволяет уменьшить объем вредных выбросов. «Сейчас появились технологии, которые не дают вообще никакой нагрузки на почву, те же агрокоптеры, агророботы. А также программы, измеряющие давление на почву, количество удобрения, его влияние на насекомых, на птиц. Все вещества вносятся в том количестве, которое необходимо для растения», — объяснил председатель совета директоров «Степи».

В агрохолдинге реализуется программа по цифровизации. Основные направления: внедрение единой системы мониторинга и контроля проведения сельскохозяйственных работ, применение беспилотной техники, а также внедрение решений с использованием элементов искусственного интеллекта.

В качестве одного из примеров успешной диджитализации Али Узденов привел в пример севооборот на 2021 год, который был создан с применением аналитической платформы с применением искусственного интеллекта. «У нас все четко просчитывается при помощи искусственного интеллекта — какие земли должны отдыхать, какие технологии, какую технику, где и когда нужно применить. По цифровой программе мы провели весенние работы, все оптимизировали, но самое важное — сделали это с бережным отношением к почве», — подчеркнул Узденов. Он добавил, что цифровизация позволяет минимизировать человеческий фактор при проведении сельскохозяйственных работ с применением беспилотной техники, а также помогает в работе с «большими данными», которые не могут быть проанализированы человеком.

«Без вложений в современные технологии ничего не получится, как и без вложений в людей. Что бы ни говорили про искусственный интеллект, но человека все равно не заменить», — резюмировал Али Узденов.