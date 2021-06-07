Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого украинский президент получил приглашение посетить Белый дом.

«Президент Байден сказал президенту Зеленскому, что он и в дальнейшем будет решительно защищать украинский суверенитет и территориальную целостность. Он также сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет, чтобы приветствовать его в Белом доме здесь в Вашингтоне этим летом» – сказал Салливан.

Ранее издание Axios со ссылкой на свой источник в администрации президента США сообщило, что Байден рассматривал возможность встречи с Зеленским в Вашингтоне перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным, но отказался от этой идеи после смещения руководства украинской компании «Нафтогаз».