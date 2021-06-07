Белый дом снова заговорил о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена «активно изучает» возможность воссоздания позиции спецпосланника Госдепартамента по вопросу закрытия тюрьмы на военно-морской базе Гуантанамо на Кубе, сообщает «Голос Америки» (внесен минюстом России в список иностранных агентов).

«Я хочу убедиться в том, что у Госдепартамента есть все необходимые возможности, как в плане ресурсов, так и в плане персонала, в том числе человек, который может сосредоточиться на этом на постоянной основе, чтобы сделать это. Поэтому мы активно изучаем этот вопрос», – рассказал Блинкен на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей.

В тюрьме Гуантанамо американцы содержат подозреваемых в терроризме, подвергая заключенных пыткам.

По данным «Голоса Америки», в настоящее время в Гуантанамо содержится около 40 заключенных.

21 января 2009 года президент США Барак Обама подписал приказ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, который не выполнен по сей день.