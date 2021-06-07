Без доллара, но с долларом

Американская валюта стала одним из героев, а точнее антигероев завершившегося накануне Петербургского международного экономического форума. Сенсационную новость об “обнулении” долларовой составляющей в ФНБ (где, а точнее еще в Стабфонде, доллар когда-то преобладал) объявил министр финансов Антон Силуанов. Затем её прокомментировал президент Владимир Путин, коснувшись этой темы в куда более широком плане.

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Задачи избавиться от доллара у нашей страны нет, пояснил президент РФ агентству Bloomberg. Но в условиях постоянного нарастания санкционных рисков у России не остается других вариантов, кроме как выстраивать с партнерами по экспорту «другие отношения», сказал он, подчеркнув, что США таким образом «подпиливают сук, на котором сидят».

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"Мы не уходим от доллара сознательно, а мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнерами, уже вне долларовой зоны", — объяснил Владимир Путин. Американские власти "подпиливают сук, на котором сидят", и в конце концов он "грохнется": во всем мире возникают сомнения в надежности долларовых расчетов и сокращается доля доллара в золотовалютных резервах, констатировал глава государства.

"Это не наша инициатива. Некоторые наши компании, например, в нефтяном секторе, они, имея в виду волатильность национальных валют, не хотят уходить от доллара сегодня. Но если их будут вынуждать это делать, в конце концов и они найдут способ дедолларизации своих расчетов - и в национальных валютах, и в валютах третьих стран. Ну найдут просто выход, и все. И вот это будет очень серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте", — заявил президент.

В целом для мировой экономики, по его словам, "множественность резервных валют и расчетных единиц в принципе вещь целесообразная, имея в виду, если мы хотим достичь более устойчивой ситуации в мировых финансах и в мировой экономике в целом".

Как сообшал Expert,ru, 3 июня на брифинге в рамках ПМЭФ-21 глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о решении за месяц изменить структуру Фонда национального благосостояния. Доля долларов в ФНБ сократится до нуля. Доля британского фунта снизится до 5%, представленность японской иены останется на уровне 5%. Вырастут доли евро - о 40% и юаня - до 30%. В структуру фонда впервые войдет золото с долей в 20%.

“Когда простой продукт имеет...”

Дедолларизация, или постепенное снижение доли доллара в международных расчётах и основных государственных резервах, – долгосрочная стратегия правительства с целью снизить долю зависимости страны от ключевой международной валюты из-за возрастающих политических рисков, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В последние несколько лет из-за политики двух последних президентов США этот вопрос стал особенно актуальным.

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Уход от доллара в структуре ФНБ – процесс, запущенный не сегодня. Еще в 2020 году правительство приняло постановление о внесении изменений в постановление о порядке управления средствами ФНБ. Ключевым изменением было включение китайского юаня в корзину разрешенных валют для инвестирования. Предполагалось, что этот шаг сблизит валютную структуру фонда со структурой международных резервов ЦБ.

Решение в этом году полностью исключить доллар из структуры ФНБ действительно не указывает на то, что от доллара откажутся вовсе, уверен Антонов.

Снижение его доли до нуля в ФНБ не повлечет за собой каких-либо серьезных потерь для российских резервов, подчеркивает аналитик, поскольку отсутствие доллара будет сбалансировано наращиванием таких же стабильных по своим свойствам резервов драгметаллов, в частности золота, считает аналитик. При этом, как совершенно верно отметил президент, крупнейшие российские экспортеры пока не могут отказаться от доллара в своих расчётах, поэтому абсолютный уход от доллара, это пока еще очень отдаленная перспектива.

Что же касается состава корзины ФНБ, то на текущий момент она будет существенно скорректирована. Ставку правительство и Минфин делает сейчас на юани и золото, называя их более надежными активами. Таким образом, структура фонда до нынешнего заявления вмещала в себе по 35% евро и долларов, а в новых пропорциях доля доллара, как уже понятно, будет уведена в китайскую валюту и золото: доля евро увеличится до 40%; юаня — вырастет в 2 раза до 30%; а доля золота составит 20%. Картина с британскими фунтами, иенами, канадским и австралийским долларом существенно не изменится.

Препятствием к уходу от доллара руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян называет сырьевую зависимость. Россия действительно движется по пути дедолларизации, но это происходит медленно, отмечает он.

РФ является активным импортером, при том, что среди экспортных товаров высока доля нефти и газ, сделки с которыми на мировых рынках происходят преимущественно в долларах. Пожалуй, один из основных моментов, чтобы действительно уйти от доллара — в России должно быть развито собственное производство, говорит эксперт, указывая на необходимость многократного роста уровня импортозамещения.