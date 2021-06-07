Эксперты рассказали, где будет больше всего рабочих мест

"Общая безработица поднималась до 6,4%, сейчас она уже 5,2%, примерно вернулась на докризисный уровень, осталось еще пару кварталов, чтобы она туда опустилась", — оптимистично заявил накануне на ПМЭФ помощник президента РФ Максим Орешкин.

Статья по теме: Безработица: когда чужие не могут, а свои не хотят

Его слова подтверждает Росстат: по его данным, уровень безработицы в России стабильно снижается. Так, в декабре 2020 года показатель составлял 5,9%, а к упомянутому Максимом Орешкиным уровню в 5,2% опустился в апреле. Уже в ближайшее время показатель вернется на докризисный уровень в 4,7%, спрогнозировал помощник президента в ходе прошедшего на петербургском форуме круглого стола "Молодежное предпринимательство".

Статья по теме: Самозанятость: марш миллионов

Поднявшись на рекордные за последние восемь лет значения до 6,4% в разгар прошлогоднего локдауна, сейчас уровень безработицы закономерно начинает снижаться, отмечает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. По итогам ноября 2020 года - января 2021 года, согласно данным Росстата, численность безработных (по методологии МОТ) составила 4,46 млн человек, что соответствует уровню безработицы в 5,9%. До конца года вернуться к доковидным показателям реально, уверена эксперт.

Способствовать этому, по словам Усковой, будет в первую очередь сезонный спрос — в строительстве, аграрном секторе, в сфере услуг и ЖКХ, в ресторанном и гостиничном бизнесе. Лето там — время жаркой работы, а кадров из-за отсутствия иностранной рабочей силы не хватает.

Так, приводит она данные статистики, под конец прошлого года трудовую деятельность в России осуществляли 1,798 млн. иностранных граждан. А в 2019-м их было куда больше — 2,353 млн человек. Данные МВД, указывает эксперт, также показывают снижение числа фактов постановки на миграционный учет по России: с 14,9 млн до 7,5 млн за период прошлого года. Количество выданных разрешений на работу и патентов также сократилось более чем на треть — с почти 1,5 млн в 2019-м до 935,5 тыс. в 2020 году.

То есть дефицит рабочей силы сейчас в среднем по отраслям и регионам — 30%, в некоторых регионах нехватка достигает 50%. Не хватает именно сезонных работников, которые до введения эпидемических ограничений въезжали в страну для разовых и краткосрочных контрактов. Образовавшийся вакуум частично заполнят наши соотечественники, что позитивно скажется на цифрах по безработице.

С другой стороны, внутренний спрос также понемногу адаптируется к новым реалиям, а вместе с ним ситуация с МСП. Она, пусть и остается непростой, но стабилизируется, что позитивно сказывается на рынке труда. Занятость в этом секторе поддерживают и программы господдержки — льготные кредиты на ФОТ, которыми в этом году воспользуются по прогнозам Минфина 75 тыс. предпринимателей, в чьих компаниях работает порядка 1,5 млн человек. А найм будут стимулировать программами субсидий.

Еще одним важным фактором для улучшения статистики станет и самозанятость. Новый налоговый статус в стране сейчас регистрируют каждый день свыше 5 тыс. человек. Общее число самозанятых уже превысило 2,4 млн человек. С ними активно сотрудничает бизнес, наверху обсуждают расширения списка доступной для плательщиков налога на профдоход, вроде возможности продавать подакцизные товары, и даже подумывают о соцподдержке. Так что этот налоговый режим продолжит набирать популярность, и до конца года к нему присоединится еще по меньшей мере 1 млн человек.

Скрытый фактор производства

Официальная статистика занятости, наблюдаемая в прошлом году, как никогда была близка к реальному положению вещей на рынке труда, считает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Этому в немалой степени способствовала формализация безработными россиянами своего статуса, подстегнутая увеличением выплат гражданам, оставшимся без работы, предпринятое в качестве одной из антикризисных мер.

Крупный бизнес, а тем более государственные корпорации, не прекращал своей деятельности и в период обострения эпидемиологической ситуации, отмечает он, так что основным источником пополнения армии безработных являлось, прежде всего мелкое и среднее предпринимательство. Но именно в период пандемии, стала очевидна социальная значимость небольших частных предприятий, при том, что в рамках всей экономической системы страны, малый бизнес не играет значимой роли.

Осознание на высшем государственном уровне роли частной инициативы мелких собственников в создании рабочих мест и развитию здоровой конкурентной среды, привело к разработке дополнительных мер институциональной поддержки деловой активности в сфере малого и среднего бизнеса, указывает Анатолий Гожий. Это, в сочетании с постепенным восстановлением спроса, в сферах, где небольшие предприятия чувствовали себя наиболее комфортно (услуги, общественное питание), действительно создает объективные предпосылки нормализации ситуации на рынке труда.

Но в тоже время, подчеркивает он, свертывание антикризисных мер поддержки лицам, оставшимся без работы вследствие эпидемии, не способствует их официальной регистрации, имевшей место, как уже отмечено, в минувшем голу.

Необходимость осуществления нашей страной мероприятий по модернизации экономики, предполагает осуществления крупными корпорациями масштабный проектов на всей территории России, что неизбежно будет порождать повышенный спрос на рабочую силу. Однако региональная и профессиональная несбалансированность рынка труда выступает естественным ограничителем динамики роста занятости за пределы докризисного уровня, полагает эксперт. Это обстоятельство, предъявляет дополнительные требования к развитию системы государственного регулирования в сфере занятости, в части профессиональной подготовки и созданию условий большей мобильности рабочей силы в соответствии с потребностями производительных сил.

Рост экономики, уверен Анатолий Гожий, сопровождающийся с втягиванием в орбиту крупных предприятий (осуществляющих масштабные проекты экономического развития) все новых трудовых ресурсов, а также развитие малого и среднего бизнеса (на базе расширения господдержки), при сокращении социальных выплат гражданам, ищущим работу, неизбежно приведет к сокращению открытой безработицы.