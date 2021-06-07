Сколько денег вложено в биткоин и другие криптовалюты?

Сейчас криптовалюты являются фактически полноценным финансовым активом, уже существуют криптовалютные биржи, например, CoinBase или Binance, а также есть инструмент срочного рынка, такие как фьючерсы и опционы.

Таким образом, криптовалюты и в частности биткоин по мере роста своей популярности аккумулируют все больше и больше денежных ресурсов, однако почти никто не пытается оценить объем этих вложений.

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Чаще всего можно услышать разговоры о цене той или иной криптовалюты, прежде всего. Это неудивительно, колебания цены порой поражают воображение, да и количество желающих заработать на этих движениях огромно. Как известно, чем выше волатильность, тем выше азарт, а значит, все больше неподготовленных игроков стремятся поучаствовать в этом действии.

Достаточно сказать, что с начала года стоимость биткоина стремительно росла, прибавив на пике около 130%, а в мае всего за месяц он рухнул на 50%.

Впрочем, гораздо более важный и интересный вопрос - не сколько он стоит, а сколько денег по всему миру вложено в главную криптовалюту? Ответ на этот вопрос даст примерное представление о том, насколько значимую роль криптовалюты занимают в современном финансовом мире.

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Стоимость биткоина

Итак, проще всего рассчитать общую стоимость биткоинов. По данным CoinMarketCap, по состоянию на 30 мая 2021 года эта цифра составляла 653 миллиарда долларов. Для сравнения, по данным Forbes, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, являющегося самым богатым человеком в мире, оценивается в 177 миллиардов долларов.

Иными словами, рыночная капитализация Bitcoin почти в четыре раза больше, чем состояние Безоса. Однако это мало о чем говорит, так как состояние господина Безоса в масштабах мировой финансовой системы - не такая крупная сумма.

Биткоин и денежная масса

Поэтому, чтобы понять какая часть мировых денег вложена в биткоин - нужны более сложные расчеты. Для этого необходимо учитывать самые разные категории богатства: наличные деньги, драгоценные металлы, счета денежного рынка и так далее. Впрочем, попытку таких вычислений в мае 2020 предпринял The Money Project, и они указали на сумму 35,2 триллиона долларов в терминах денежной массы в узком смысле.

Под деньгами в узком смысле подразумевается агрегат M1, с помощью которого производится большинство операций обмена.

Из данных отчета The Money Project следует, что биткоин составляет около 1,8% от оценочной стоимости денежной массы в узком смысле.

И здесь для больше наглядности целесообразно сравнить с денежной масса M1 в России, которая в пересчете на доллары составляет около 437 миллиардов долларов, то есть даже меньше, чем общая капитализация биткоина. Учитывая, что экономика нашей страны занимает шестое место в мире по паритету покупательной способности, можно сделать вывод, что только биткоин, без учета других криптовалюты, уже имеет значительный вес.

Биткоин и золото

Впрочем, все равно нужно смотреть на вещи шире. Некоторые экономисты до сих пор считают, что только золото является настоящей ценностью, а фиатные деньги - это просто бумага. Но в последнее время инвесторы по всему миру во многом покупали криптовалюты как раз из-за подрыва доверия к фиатным деньгам. Крупнейшие ЦБ мира бесконтрольно печатают деньги, правительства стран накапливают безразмерные долговые обязательства, и у субъектов финансовой системы появляется желание найти альтернативу. И сейчас, зачастую, помимо драгоценных металлов и сырья такой альтернативой становятся криптовалюты. К слову, для защиты от инфляции инвесторы также активно покупали криптоактивы, во всяком случае многие эксперты именно этим так объясняли стремительный рост в этом году.

Но, чтобы сравнить биткоин с золотом, нужно для начала вычислить, общую стоимость драгоценного металла. По оценкам Всемирного совета по золоту, на конец 2019 года за всю историю было добыто около 197,576 тысяч тонн этого металла. В среднем ежегодно добывается около 2,5 тысяч тонн, поэтому на конец 2020 года оценочный объем добытого золота составляет около 200 тысяч тонн. В одной тонне 32,15 тысяч тройских унций, а цена золота за унцию составляла сейчас составляет 1913 долларов.

Таким образом, общая стоимость всего золота рассчитывается путем перемножения этих цифр и составляет 12,3 триллиона долларов. Следовательно, стоимость всех биткоинов оценивается в 5,3% от стоимости всего золота.

Другие криптовалюты

Биткоин - самая крупная и самая известная криптовалюта в мировой экономике. Однако далеко не единственная. Если объединить его с Litecoin, Monero, Ethereum и всеми другими более или менее значимыми криптовалютами, общая стоимость составит примерно 1,5 триллиона долларов. А это примерно 4,3% от стоимости денег в узком смысле M1.

С одной стороны, это малая доля, с другой - для столь молодого актива она очень существенная, к тому же, значительные суммы вкладываются в инструменты срочного рынка, привязанные к биткоину, однако это не поддается расчетам.

Но что еще более важно, это темпы роста криптовалютного рынка. Они очень высокие, а применение такого рода активов постоянно растет. Механизм блокчейн уже используют в различного рода расчетах и других операциях, ведущие платежные системы PayPal, MasterCard и Visa уже проводят платежи в биткоинах и другие криптовалютах.

Можно сделать вывод, что просто так криптовалюты уже вряд ли исчезнут. В них вложены и продолжают вкладываться огромные средства, а это скорее признак долгосрочной тенденции, чем сиюминутной лихорадки.