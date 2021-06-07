Диетолог перечислила напитки «молодости»

Список самых полезных напитков возглавляет зеленый чай, благодаря содержанию в составе большого количества полезных веществ, рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова в интервью Пятому каналу. Этот низкокалорийный напиток поможет поддержать бодрость духа и нормализовать работу внутренних органов, а также зеленый чай стимулирует работу мозга и восстанавливает нервную систему.

Второе место в рейтинге занимает чай матча. Вещества, содержащиеся в данном напитке, препятствуют проникновению вирусов и бактерий в организм, способствуют укреплению иммунитета. Однако, данный напиток содержит большое количество кофеина, в этой связи его употребление должно быть умеренным, пояснила диетолог.

Третье место диетолог отвела травяным чаям, которые с давних времен применяются в России для профилактики заболеваний и выведению из организма токсинов и шлаков, рассказала Филиппова. Также травяные сборы богаты витаминами C, B, медью, железом, марганцем и микро- и макроэлементами. Перед употреблением того или иного напитка следует убедиться, что он не вызовет побочных эффектов, советует врач.

Четвертое место своего рейтинга диетолог отвела какао. Филиппова советует употреблять лишь натуральные какао-бобы, а не растворимый вариант напитка. Натуральное какао содержит около 300 полезных веществ: бета-каротин, калий, магний, цинк, фосфор и ряд антиоксидантов. Напиток снижает давление и риск развития диабета.

Замыкает топ-5 напитков «молодости» комбуча - натуральный ферментированный чайный гриб, являющийся настоящим «эликсиром молодости и красоты», сообщила диетолог. Этот напиток укрепляет иммунитет и поддерживает микрофлору кишечника.

