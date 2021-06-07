До 40% выросла доля инвестиций в бюджете Москвы - заммэра Ефимов

Доля инвестиционных расходов в бюджете Москвы с 2011 года выросла с 15% до практически 40%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, выступая на сессии «Развитие регионов. Экономика Возможностей» ПМЭФ-21.

«Если мы посмотрим на бюджет города Москвы, то мы увидим следующее: за последние годы, с 2011 года, в сопоставимых ценах он вырос всего на 8%. Но доля инвестиций за это время у нас увеличилась с 15% до 37-38%. Этого удалось добиться, в том числе благодаря оптимизации текущих расходов, что позволило освободить средства для инвестиций», – сказал Владимир Ефимов.

При этом заместитель мэра подчеркнул, что бюджетный эффект от инвестиций удается получить не сразу. «В 2011-2012 годах мы поменяли структуру бюджета – начали инвестировать, а бюджетный эффект начали получать в 2015-2016 годах, когда темпы роста доходов нашего бюджета стали расти темпами, опережающими инфляцию», – уточнил он.

Бюджетные инвестиции в экономику региона, в частности, в развитие инфраструктуры, помогают привлечь частных инвесторов. «Мы на протяжении последних лет наблюдаем следующую закономерность: один рубль наших инвестиций приносит в среднем три рубля частных инвестиций, а по ряду проектов – еще больше. Суммарно эти четыре рубля инвестиций приносят 60 копеек в федеральный бюджет и в федеральные фонды. Таким образом, сам факт инвестиций создает налоговую базу на будущий период», – сказал заммэра.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата инвестиции столичных предприятий за три месяца 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,8% и составили 540,4 млрд рублей. Сегодня на Москву приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза.