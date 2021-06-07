Эксперт назвал неуспеваемость в школе причиной бедности в России

Причиной бедности во взрослой жизни является образовательная неуспешность, считает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Мнением он поделился в интервью газете «Известия». Отставание примерно 20-30% школьников в обучении, на данный момент является одной из проблем, на которую обращают внимание специалисты университета в контексте темы борьбы с бедностью, добавил руководитель.

«Ведь, что означает доля неуспевающих в школе в 20-30%? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать — за счет доходов от успешных работников», — сказал он.

Средний уровень образовательной неуспешности в мире составляет 25% и складывается он в основном за счет трудоизбыточных странах с традиционно высоким уровне безработицы, таких как Индия и Бразилия. При этом в Европе показатель равен 10%.

«России нельзя отставать», — резюмировал ректор Кузьминов. Он предлагает в качестве поддержки и решения образовательной неуспешности выдавать «выравнивающие» гранты школам, многие ученики которых живут в семьях, находящихся в сложном экономическом положении. Глава ВШЭ заявил, что данная инициатива уже начала реализовываться министерством образования РФ.

При этом ректор ВШЭ отметил, что корень образовательной неуспешности кроется в сформированной еще в 17 веке классно-урочной системе, когда педагоги на уроках работают максимум с 60% класса, соответствующими «стандартным требованиям». При этом из образовательного процесса «выпадают» дети, которые соображают медленнее или быстрее основного контингента.

