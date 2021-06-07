Эксперт назвал способ вычислить колл-центр мошенников

Лучшим способом найти мошеннический колл-центр является отслеживание покупателей «супердорогой» CRM-системы, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

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Он уточнил, что в настоящее время в России наблюдается расцвет мошенничества из-за элементарной финансовая безграмотности населения, при этом сами мошенники действуют очень профессионально.

«Они покупают суперкрутые, очень дорогие CRM-платформы. Кстати, один из способов найти мошеннический колл-центр – проследить, кто в последнее время покупал супердорогую CRM-систему», — отметил банкир.

Ранее врач-психотерапевт Сергей Дивисенко рассказал, что мошенники избегают сложных для них собеседников и стараются не тратить время на общение с ними. Так, когда «мошенники понимают, что попали на скептика или циника, — сами прекращают общение, чтобы сэкономить себе время и найти жертву попугливее, менее критичную и более доверчивую», — разъяснил специалист. Такие люди, по его словам, выбивают из рук преступников главный «козырь» при общении — снизить критичность восприятия жертвы, прежде всего через испуг и гипнотические техники, а также обеспечить себе ее доверие.

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