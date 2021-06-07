En+ Group передала автомобили скорой помощи медикам Иркутской области

En+ Group передала три автомобиля скорой медицинской помощи медучреждениям Иркутской области – в Шелехов, Братск и Усть-Илимск. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба группы.

Машины оборудованы средствами радиосвязи и системой «ЭРА-ГЛОНАСС», позволяющей точно определять координаты транспортного средства. В автомобилях установлены кондиционеры. Транспорт произведен на заводе «ГАЗ» в 2020 году и соответствуют всем требованиям экологического стандарта Евро-5.

«Год назад компания En+ Group одной из первых откликнулась на призыв о поддержке в борьбе с коронавирусом в Иркутской области. Результаты мы можем видеть уже сегодня – построены медицинские центры, продолжаются поставки автомобилей скорой помощи лечебным учреждениям региона, аппаратов ИВЛ, одноразовых масок», - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Транспортные средства оснащены необходимым оборудованием, включая дефибрилятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, полную укладку скорой медицинской помощи, набор медикаментов, инструментов и расходного материала. В этих автомобилях можно перевозить пациентов различной степени тяжести - от средней до крайне тяжелой, проводить мониторинг состояния и интенсивную терапию в процессе движения до момента госпитализации их в медицинские организации города.

«Работа в Службе Скорой помощи означает всегда быть на передовой. Когда на счету каждая минута, и спасение жизни зависит от оперативности получения квалифицированной медицинской помощи, очень важно наличие современного оборудования под рукой. Все автомобили, которые мы передаём, оснащены по последнему слову техники для оказания экстренной и неотложной помощи, а комплектация учитывает комфорт водителя и медиков. Передача карет скорой помощи – еще один пример, когда в борьбе с пандемией бизнес объединился с здравоохранением на благо людей», - сказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

С самого начала пандемии группа принимает активные меры по борьбе с коронавирусом, и передача автомобилей стала очередным этапом в поддержке регионов. Компанией были организованы оперативный штаб и Горячая линия по оказанию помощи, закупались средства индивидуальной защиты, медицинская техника и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. En+ также вложила 4 млрд рублей в современные медцентры для больных внебольничной пневмонией, с инициативой строительства которых выступил основатель компании Олег Дерипаска. В своем telegram-канале он писал: «…Сократить потери от вирусных эпидемий мир может только общими усилиями. В борьбе за глобальное здоровье человечества, так же как и в борьбе с изменениями климата, нужно понимать, что воздух у нас один для всех».