Франция оштрафовала Google на 220 млн евро

Антимонопольная служба Франции вынесла решение о наложении штрафа на Google в размере до 220 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламных серверов, веб-сайтах и мобильных приложениях.

Антимонопольное управление пришло к выводу, что Google предоставил преференции режим своим технологиям, предлагаемым под брендом Google Ad Manager, как в отношении работы сервера объявлений DFP (который позволяет издателям сайтов и приложений продавать свои рекламные места), так и в отношении платформы SSP AdX в ущерб своим конкурентам и СМИ.

Французский регулятор указал, что Google не оспаривал факты нарушений, и решение о штрафе было принято в рамках процедуры сделки с компанией.

«Решение о введении санкций против Google имеет особое значение, потому что это первое в мире решение, посвященное изучению сложных алгоритмических процессов рекламного бизнеса. Особенно быстрое расследование выявило процессы, с помощью которых Google, опираясь на свое значительное доминирование на серверах объявлений для сайтов и приложений, превосходил своих конкурентов как на серверах объявлений, так и на платформах SSP. Эти очень серьезные методы негативно сказались на конкуренции на развивающемся рынке онлайн-рекламы и позволили Google не только сохранить, но и укрепить свое доминирующее положение. Этот штраф и новые обязательства компании позволят восстановить равные условия для всех игроков и возможность издателей максимально использовать свое рекламное пространство», – заявила глава французского Управления по конкуренции Изабель де Сильва.