Китай закупил московское оборудование для атомной электростанции

Московский производитель приборов и аппаратуры для радиационных измерений «Доза» поставил первую партию оборудования собственной разработки в Китай. Оно будет использоваться на ядерном реакторе CFR-600 – демонстрационном проекте IV поколения Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), предназначенном для выработки тепловой и электроэнергии. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Строительство ядерного реактора, который распложен в округе Сяпу провинции Фуцзянь, началось в конце 2017 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год. Планируется, что он будет вырабатывать 1500 мвт тепловой и 600 мвт электрической мощности.

«НПП «Доза» (научно-производственное предприятие – прим. ред.) – один из ведущих производителей оборудования радиационного контроля в Москве. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира, сегодня ее автоматизированные системы работают уже на семи зарубежных АЭС. Теперь они будут контролировать и работу демонстрационного быстрого натриевого реактора CFR-600 – одного из крупнейших национальных проектов Китая в области ядерной науки и технологии», – рассказал Александр Прохоров.

Компания поставила в Китай несколько типов своих установок для непрерывного автоматического контроля концентрации радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе рабочих помещений и систем вентиляции. Они будут использоваться для обеспечения радиационного контроля работы ядерного реактора.

Установки, разработанные предприятием «Доза», отвечают всем современным международным стандартам, а благодаря адаптивному встроенному программному обеспечению заказчик может самостоятельно настроить их в соответствии с задачами. По метрологическим характеристикам установки по большинству параметров превосходят аналоги, предлагаемые на международном рынке.

В соответствии с пожеланиями заказчика оборудование полностью адаптировано к требованиям китайского рынка, даже гравировка на корпусах приборов и установок выполнена на китайском языке.

По словам генерального директора компании Алексея Нурлыбаева, увеличение объема экспорта – одна из стратегических целей предприятия «Доза».

«За последние годы, благодаря увеличению номенклатуры продукции, широкому функционалу и надежности производимого оборудования, предприятию удалось существенно расширить географию поставок. Мы приобрели хороших долгосрочных партнеров в Европе, Азии и Южной Америке. В прошлом году оборудование нашего производства было отгружено в Боливию, хотя мало кто думал, что мы заберемся так далеко. Наша научно-производственная база позволяет выпускать новые изделия с применением передовых технологий и научных открытий и успешно конкурировать с зарубежными производителями оборудования и систем радиационного контроля», – отметил он.