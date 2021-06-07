«Коммерсантъ» рассказал о деталях рекордной взятки в Минобороны

Уголовное дело экс-главы продовольственного управления Минобороны Александра Бережного, обвиняемого в получении рекордной для ведомства взятки, будет передано в суд, сообщает «Коммерсантъ».

Бывший руководитель обвиняется в получении взяток в составе организованной группы на сумму более 350 млн руб., дело рассматривать 235-й гарнизонный военный суд. Вместе Бережным обвиняемыми по делу проходят экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны, полковник Александр Вакулин, бывший главный эксперт продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк, экс-начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников.

Издание сообщает, что в начале 2014 года предприниматель Алексей Калитин вступил в сговор с экс-сотрудником продуправления Минобороны Алексеем Пожидаевым, который пообещал найти людей, согласных заранее предоставить бизнесмену информацию о госзакупках в Минобороны. За взятку в размере 20 млн руб. старший офицер отдела технического обеспечения продуправления подполковник Алексей Гринюк согласился передать на флешке планы управления по закупкам на 2015 год. Целью преступления было предоставить особые условия компаниям Калитина для выигрыша тендера на исполнение заказа по поставке автомобильных кухонь, рефрижераторов, посуды и т.д. для Минобороны. Позже Гринюком была создана преступная группа, в состав которой вошли экс-глава отдела лава размещения государственного заказа ДРГЗ Александр Борувков, его заместитель Юрий Решетников, Александр Бережной и его заместитель Александр Вакулин.

По версии следствия, в период с февраля 2014 года до задержания Калитина и Пожидаева сотрудниками ФСБ в апреле 2017 года, преступники получили от бизнесмена 368,7 млн руб. в виде взяток, из них 133 млн они не успели потратить. При этом Пожидаев за посредничество получил дополнительно 167 млн руб.

За время следствия у полковника Бережного была конфискована элитная квартира, в которой по оценке следователей, только «сантехника и занавески стоили 5 млн руб.». Также у подследственного изъяли автомобили BMW 520i и Audi A4 за 3,5 млн руб.

